Fin de Windows 7 : Microsoft va commencer à avertir les utilisateurs

Une retraite bien méritée.

Après dix ans de service, Windows 7 devrait tirer sa révérence en début d’année prochaine. Microsoft cessera en effet de prendre en charge son système d’exploitation le 14 janvier 2020 et commencera à alerter les utilisateurs de cette date butoir à partir du mois d’avril. En d’autres termes, Windows 7 et Office 2010 ne recevront plus les mises à jour de sécurité, l’éditeur de logiciels souhaitant que les utilisateurs passent à Windows 10 et Office 365.

Néanmoins la notification n’invitera pas à mettre à jour vers Windows 10. Elle contiendra un lien vers la page Internet de Windows 7 qui, quant à elle, vous encouragera à mettre à niveau vers son successeur… ou acheter un PC plus récent.

Passage de relai

Microsoft a tiré des leçons de ses notifications persistantes au cours de la période de mise à niveau gratuite de Windows 10. Cette fois-ci, les utilisateurs de Windows 7 pourront sélectionner l’option « ne plus me le rappeler » pour ne plus voir la notification. En revanche, si vous fermez simplement la boîte de dialogue, elle s’affichera à nouveau.

Quoi qu’il en soit, la firme de Redmond promet que la notification ne s’affichera qu’une poignée de fois en 2019, et elle disparaîtra complètement à la fin de la prise en charge de Windows 7 (en janvier 2020).

Jusqu’ici, Microsoft n’a pas dévoilé le design de la notification tant que celle-ci n’est pas déployée au cours du mois prochain. Cette précaution permettra d’empêcher les pirates d’imiter la notification et de piéger les utilisateurs avec leurs logiciels malveillants.

Notons enfin que la part de marché de Windows 10 a, plus tôt cette année, dépassé celle de Windows 7 : le nouvel OS de Microsoft fonctionne désormais sur plus de 800 millions de PC dans le monde. Un passage de relai tout en douceur.