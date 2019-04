Divulgation de données privées, sécurité aux pâquerettes, relations un peu trop amicales avec des gouvernements douteux… Facebook a des choses à se faire pardonner.

Et il semblerait que l’opération séduction ait commencé. Pour faire face aux plaintes récurrentes concernant la protection des données privées, Facebook assure qu’une plus grande transparence (notamment sur le fonctionnement de son algorithme) sera bientôt mise en place.

Première étape : l’arrivée de la fonctionnalité « Pourquoi est-ce que je vois cette publication ? », censée, comme son nom l’indique, informer l’utilisateur sur le contenu de votre fil d’actualité. Explications.

Mieux gérer les interactions

Si vous vous êtes connecté à Facebook récemment, vous avez peut-être remarqué l’apparition de l’onglet « Pourquoi est-ce que je vois cette publication ? » dans l’onglet en haut à droite de chaque publication. Grâce à celui-ci, Facebook permet à ses utilisateurs de mieux comprendre le fonctionnement de son algorithme. C’est également une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler la visibilité de leurs publications, des publications des amis, mais également des pages et des groupes.

Selon le réseau social, cette nouvelle option permettra de mieux gérer les interactions ainsi que le classement des publications qui apparaissent dans le fil d’actualité.

Dans la pratique, qu’est-ce que ça donne ?

Voici ce que vous pouvez désormais voir en quelques clics seulement :

– Pourquoi telle ou telle publication apparait dans votre fil d’actualité

– Quels sont les vecteurs qui font que cette publication est en tête de liste : vos interaction avec la personne (la page ou le groupe) qui publie, le type de contenu que vous avez l’habitude de commenter ou sur lequel vous avez l’habitude de réagir, l’impact de ces publications chez les personnes de votre cercle, etc.

– Comment personnaliser plus efficacement et plus rapidement les publications qui apparaissent sur votre fil d’actualité afin de ne pas rater les « meilleures publications »

Cette transparence fait suite aux revendications d’une large frange des utilisateurs de Facebook. À partir d’aujourd’hui, vous aurez la possibilité d’agir sur votre fil d’actualité.