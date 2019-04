Pourquoi le Bitcoin flambe-t-il encore?

Monnaie virtuelle, bénéfices réels.

Le cours du Bitcoin, l’une des premières crypto-monnaies créée en 2009, a dépassé la barre des 5000 dollars le mardi 2 avril. C’est le cours le plus haut depuis le mois de novembre 2018.

Une hausse de 12% en une journée

C’est donc vers 1 heure 30 du matin, mardi, que le cours du Bitcoin a connu une hausse de 20 %. Pendant une heure, son seuil a atteint les 5000 dollars (5078.52 pour être plus précis). Si les cours ne sont restés ainsi que durant quelques heures, pour redescendre à 4812.05 dollars, on note quand même une évolution de 12% par-rapport à l’ouverture. Pour rappel, le cours était évalué à 4126,69 dollars lundi, vers 17 heures.,

Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer cette hausse soudaine ? Jusqu’ici, aucune explication claire n’a encore été donnée. Toutefois, certains spécialistes pensent qu’elle est due aux changements de sentiment de marché qui est au rendez-vous depuis une dizaine de jours. D’autres seront plus tentés de penser qu’il s’agit de la conséquence d’un mouvement anormal sur quelques échanges.

Réelle percée ou faux espoir ?

Si l’on se réfère aux conclusions du BCB Group, qui est le groupe de services financiers spécialisés dans les actifs digitaux, cette hausse importante est causée par le passage de 20 000 Bitcoins entre trois plateformes (Coinbase, Kraken et Bitstamp). Charlie Hayter, CEO de CryptoCompare, a également tenu a mettre en avant un évènement anormal : la réalisation de six millions de trades durant une heure dans les quatre coins du monde, mais surtout en Asie. Anormal ? Oui, parce que c’est trois à quatre fois plus que les trades habituels.

Les utilisateurs du Bitcoin doivent, tout de même, attendre un petit peu pour juger s’il s’agit d’une véritable percée ou d’un (énième) faux espoir. De fortes hausses constantes ont déjà été observées depuis la fin de l’année 2017. Mais depuis ce début de l’année 2019 (et même dans le courant de l’année 2018) les taux de change sont restés entre 3500 et 4000 dollars.

Attendons donc un peu avant de vous jeter sur votre portefeuille virtuel.