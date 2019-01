Cryptomonnaies: le cours du Bitcoin peut-il remonter?

Arriverez-vous à récupérer vos millions perdus?

Le Bitcoin vit-il ses derniers instants? De nombreuses personnes se sont posé cette question ces dernières semaines. Certains spécialistes financiers font état de l’éclatement de la bulle des cryptomonnaies, qu’ils ont, de toute manière, toujours considérée comme spéculative. Et il est difficile de leur donner tout à fait tort, si l’on considère la baisse constante de sa valeur ces derniers mois. D’ailleurs, cette tendance baissière ne concerne pas que le Bitcoin; toutes les cryptomonnaies semblent être touchées. Ethereum, Ripple, Monero; aucune crypto ne fait exception à la règle. Rappelons-nous que le Bitcoin, en tant que monnaie virtuelle et en comparaison du Fiat (dollars, euros), a enregistré un pic en décembre 2017. Sa valeur avait alors atteint 19 500 dollars. Une valeur qui a ensuite chuté considérablement depuis février 2018, avant de retrouver une stabilité toute relative par la suite. En novembre 2018, la valeur du Bitcoin est même passée en dessous de la barre symbolique de 5 000 dollars. Mais peut-elle encore remonter? Les avis sont partagés sur la question. Il y a ceux qui sont sceptiques à l’idée d’une possible hausse du cours du Bitcoin. D’autres, comme le sulfureux John McAfee — éditeur du logiciel du même nom —, restent en revanche optimistes et veulent croire au potentiel technologique des cryptomonnaies. Petit tour de la question dans cet article.

La baisse du Bitcoin: terminée ou pas encore?

Après la montée, la descente! Cette citation peut très bien s’appliquer au cours actuel du Bitcoin. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, la monnaie virtuelle a connu une montée fulgurante en 2017. Elle a peut-être atteint son pic et est désormais portée à régresser. En effet, si on en croit la théorie de Vitalik Buterin, fondateur de l’Ethereum, il y aurait un plafond à la croissance des cours des cryptomonnaies, mais cela ne veut pas forcément dire que le Bitcoin a atteint le sien en 2017. Il est possible qu’il dépasse encore ce sommet et atteigne une valeur plus élevée. Quoi qu’il en soit, il est fort probable que la tendance baissière actuelle se prolonge, au moins pour quelques mois. Pour Florian Grummes, fondateur de Midas Touch Consulting, «sur le plan technique, la correction n’est pas encore terminée. Nous pourrions être entrés dans un « crypto hiver » qui pourrait durer plusieurs mois ou plusieurs années».

Si vous prévoyez investir dans les semaines ou mois à venir, il faudra donc faire très attention. Le cours pourrait ne pas encore se stabiliser et on ne sait pas combien de temps cette situation va encore durer. Les «whales», sortes de fonds de placement opaques (et investisseurs massifs en crypto), pourraient encore faire la pluie et le beau temps sur le petit monde des cryptomonnaies, mais ce qui est sûr, c’est que la valeur du Bitcoin pourrait encore augmenter. On ne sait pas si elle va dépasser le somme qu’elle a déjà atteint ou juste se stabiliser, mais au moins, on sait que le Bitcoin ne va pas disparaître. Sa technologie, ainsi que celle de toutes les «nouvelles» crypto, va perdurer. D’ailleurs, Florian Grummes reste optimiste par rapport à ce sujet. Pour lui, «aussi longtemps que dure l’hiver, le printemps suivra toujours». Le spécialiste se veut même rassurant et annonce que «après un hiver dur et peut-être amer, il est certainement possible de voir le Bitcoin atteindre les 50 000$ ou les 100 000$ dans la décennie à venir». Tout espoir n’est donc pas perdu!

La technologie des cryptomonnaies comme valeur ajoutée

Si nous revenons à l’idée développée dans le paragraphe précédent, il est donc tout à fait possible que le cours du Bitcoin puisse encore remonter. D’ailleurs, Florian Grummes n’est pas le seul à le penser. Changpeng Zhao, le PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, en est aussi persuadé. Il pense même que le cours des cryptomonnaies peut être multiplié par 1 000 dans les années à venir. L’entrepreneur se montre ainsi très ambitieux. Toutes les personnes qui ont investi dans les cryptoactifs, alors que le Bitcoin était à 15 ou 17 000 dollars, veulent croire en sa bonne parole. Pour rappel, certaines devises électroniques ont vu leur valeur croître jusqu’à plus de 500 fois lors de la hausse record de 2017. Une performance exceptionnelle qui pourrait encore se produire à l’avenir, bien que de nombreux spécialistes et observateurs n’y croient pas vraiment. En effet, si la valeur du Bitcoin est de 6500 dollars en ce moment, il est peu concevable de la voir monter jusqu’à 6.5 millions de dollars un jour.

Pour le cas particulier de Vitalik Buterin, l’illustre fondateur d’Ethereum, l’industrie des devises électroniques en général peut très bien voir son prix être multiplié par 1 000. Cependant, il imagine moins l’idée que la valeur des cryptomonnaies puisse atteindre un tel niveau. En effet, si on fait un petit calcul, cela pourrait impliquer une capitalisation boursière de toutes les cryptomonnaies passant de 200 milliards de dollars, en ce moment, à plus de 200 trilliards de dollars le jour où le cours se multiplie par 1 000. Difficile à imaginer!

Tout comme Vitalik Buterin, on peut relativiser et se dire qu’une croissance à ce niveau est difficile, voire impossible, mais personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Le Bitcoin l’a prouvé plus d’une fois depuis sa création en 2009. On l’a souvent déclaré mort et, jusqu’à présent, cela ne s’est jamais produit. Le potentiel technologique des cryptomonnaies demeure et les services décentralisés qu’elles vont permettre d’émerger dans le futur ne sont qu’à leurs balbutiements.

À l’heure actuelle, on peut donc se contenter du fait que le Bitcoin ne va pas disparaître et la perspective d’un nouveau pic va nous permettre de laisser nos wallets virtuels de côté, au moins encore pour quelques mois. Hodl!