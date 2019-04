Google dévoile par erreur le Pixel 3A, son smartphone milieu de gamme

Une bourde dont Google se souviendra longtemps. Il y a quelques jours, des informations « croustillantes » sur les deux smartphones de milieu de gamme du géant américain ont fait une apparition éphémère sur Google Play store. Si ces smartphones n’ont jamais été évoqués par Google, les informations confirment donc leur sortie prochaine. Si vous avez raté cette actualité, voici tout ce que l’on sait désormais du Pixel 3a et du Pixel 3a XL.

Une faille due à une mise à jour chez Google

Bien souvent, les mises à jour sur les sites web se font de manière très discrète afin de ne pas déranger l’expérience de l’utilisateur. Ce qui n’a pas été le cas pour Google. Après une mise à jour régulière du site web, le processus a laissé quelques « miettes ». Ainsi, lorsque l’utilisateur tapait dans la barre de recherche le terme « téléphone », des informations concernant le Pixel 3a apparaissaient clairement. Et pourtant, Google n’a même pas encore annoncé l’arrivée prochaine de ce téléphone, prévue pour la catégorie des smartphones de milieu de gamme.

Les spécificités du Google Pixel 3A

Mis à part son prix et sa date de sortie, plusieurs informations circulent déjà à propos de ces nouveaux smartphones. L’on sait, par exemple, déjà que le Pixel 3A sera un smartphone compact avec un écran OLED à hauteur de 5.6 pouces et un affichage de définition 2 200 x 1 080 pixels.

La version XXL, quant à elle, se dotera d’un plus grand écran de 6 pouces. Et voici pour les informations un peu plus techniques :

– Les smartphones tourneront sous Android 9 Pie

– Propulsés par Snapdragon 670

– 4 GO de RAM

– Appareil photo : le même que celui du Pixel 3

Si l’on se réfère aux informations données à propos des futurs smartphones de moyenne gamme de Google sur son site officiel, l’officialisation de la sortie des Pixel 3a et Pixel 3a XXL devrait se faire très prochainement.

