Huawei croit pouvoir bientôt réduire le coût des smartphones pliables

On pourra bientôt se procurer un smartphone pliable sans demander un prêt à la banque!

Samsung a officiellement présenté le smartphone Galaxy F (pour «Fold», un nom encore non officiel) le 20 février 2019 à San Francisco, quelque peu avant le début du Mobile World Congress. Mais ce n’est pas le seul smartphone pliable à avoir été annoncé au mois de février. Huawei a, lui aussi, confirmé le lancement de son propre terminal pliable le 24 février, un jour avant le coup d’envoi officiel du Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne. Et dans le même temps, Huawei a tenu à expliquer en quoi son smartphone pliable serait différent de celui de Samsung.

Richard Yu, CEO du géant chinois, a accordé une interview au journal allemand Die Welt. Après avoir discuté des allégations d’espionnage contre la firme, il s’est également étalé sur l’avenir du smartphone pliable Mate X annoncé le mois dernier. La déclaration du #1 chez Huawei est claire: la firme veut dépasser Samsung en tant que premier fabricant mondial de smartphones. En 2019, la bataille sera toutefois différente, car elle se concentrera sur les smartphones pliables. Et selon les dires de Richard Yu, Huawei ne va pas reculer.

Une importante question de prix

La firme chinoise a lancé le smartphone pliable Mate X 5G peu avant le MWC 2019. Puisqu’il s’agit d’un des premiers smartphones de ce genre à arriver sur le marché, il affiche aussi un tarif élevé: l’appareil coûte 2 299 euros en Europe. En comparaison, le Galaxy Fold de Samsung ne sera commercialisé qu’à partir du 26 avril, à un prix moins cher: 1 760 euros.

Avec un tarif aussi extraordinairement élevé, les smartphones pliables ne pourront jamais atterrir dans les poches du grand public. Cependant, le CEO de Huawei se veut rassurant quant à la réduction du prix de ces smartphones dans les années à venir. Selon Richard Yu, Huawei pourra faire baisser ce prix à moins de 1 000 euros, et si le marché est toujours tentant, le prix d’un smartphone pliable pourra être ramené sous la barre de 500 euros. Reste à savoir comment réagiront les autres fabricants de smartphones pliables parce que Huawei et Samsung ne sont pas les seuls acteurs sur ce nouveau segment de marché: il y a aussi Xiaomi, LG, ZTE, Motorola et Oppo.

Bien que l’apparition des smartphones pliables soit des plus excitante, il faut avouer qu’on ne dirait pas non à des prix beaucoup plus abordables!