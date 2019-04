Microsoft à l’heure des comptes. Le jeudi 4 avril, une cellule d’information réunissant employés et dirigeants de la firme informatique s’est tenue en urgence dans ses locaux de l’état américain de Washington. En cause : la discrimination à l’emploi dont sont victimes les femmes et les cas de harcèlement qui séviraient au sein de la compagnie.

La rencontre s’est tenue en présence de l’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, et réunissait une centaine d’employés, femmes et hommes. L’événement a par ailleurs été filmé et retranscrit en direct pour les équipes à distance.

Gravir les échelons en tant que femme

Tout a commencé par un email, envoyé par une employée le 20 mars dernier au sein d’une liste de distribution destinée aux femmes de la compagnie. En substance, celle-ci déclarait qu’après six ans chez Microsoft, elle n’avait jamais réussi à obtenir la moindre promotion. Elle demandait aussi conseil à ses collègues pour savoir comment gravir les échelons en tant que femme. Effet traînée de poudre, la chaîne de discussion est alors devenue une plateforme sur laquelle plusieurs dizaines d’employées ont fait état de leurs propres expériences, allant de la discrimination au harcèlement sexuel.

Une membre du groupe a par exemple évoqué un voyage d’affaires pendant lequel un homme l’aurait menacée de mort si elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Celle-ci aurait alerté sa direction, en vain. Une autre a déclaré s’être vue forcer à s’asseoir à plusieurs reprises sur les genoux d’un collègue en présence de plusieurs dirigeants. D’autres encore ont évoqué des insultes répétées. Les plaintes les plus courantes tournaient autour d’un sentiment général d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

« On a fait une table ronde entre femmes quand je travaillais dans l’équipe Xbox, et chaque femme, sauf une, avait été traitée de salope au travail», a écrit une employée, ajoutant : « C’est un truc chez Microsoft, assez courant.»

Microsoft déjà traduit en justice pour discrimination et harcèlement

« Ce groupe de discussion a permis de soulever la croûte d’une blessure purulente, a déclaré une employée de Microsoft. La colère et la frustration générale sont palpables. Désormais le public est au courant », a déclaré une membre du groupe.

Le 29 mars, Kathleen Hogan, responsable des Ressources humaines de la firme, a répondu à la chaîne d’emails et fait part des cas de discriminations et harcèlements évoqués au PDG Satya Nadella. « Je vais étudier personnellement la situation avec mon équipe, a-t-elle écrit. Je comprends l’impact dévastateur de telles expériences, et [Nadella] veut être tenu au courant de ce genre de comportements. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y mettre fin. »

Rappelons que Microsoft n’en est pas à son coup d’essai en matière de harcèlement. Une action en justice a été menée en mars 2018 pour 238 cas de harcèlement sexuel ou discrimination commis entre 2010 et 2016.

Gageons que cette fois-ci, l’ancien bébé de Bill Gates saura tirer les bonnes leçons.