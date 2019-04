La PS5 et la Xbox Scarlett seraient plus puissantes que Google Stadia

Depuis deux semaines, le monde du jeu vidéo est en ébullition.

L’annonce de l’arrivée de Google Stadia a ravi les gamers du monde entier. Google a promis une plateforme puissante et efficace pour répondre aux attentes de tous les utilisateurs. L’on se souvient, en particulier, de la puissance graphique de Stadia (10,7 Téraflops), largement supérieure à celle de la Xbox One X (6 Téraflops), sans parler de celle de la PS4 Pro (4,2 Téraflops).

Mais les géants n’ont pas dit leur dernier mot. L’arrivée de la Playstation 5 et de la Xbox Scarlett devraient mettre la barre encore plus haut.

Le retour des ogres

Si l’on se réfère au site Kotaku, Sony et Microsoft ont déjà des plans bien établis pour riposter à l’arrivée de Google sur le marché. Les deux consoles nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett, qui sortiront dans 1 à 2 ans, devraient surpasser les performances proposées par Google Stadia.

Selon Jason Schreier, les deux entreprises visent des résultats encore plus époustouflants et qui dépasseront donc, certainement, la puissance graphique de 10,7 Téraflops proposée par Google. Et si ces informations sont vraies, le projet de Stadia de supprimer totalement les consoles d’ici quelques années reste encore assez flou.

Une contre-attaque de Google ?

Rappelons que les deux mastodontes ne sont prévus que pour dans un ou deux ans. Google est donc assez large pour offrir une autre innovation, plus de puissance et diverses évolutions notables. Comme il s’agit de Cloud Gaming, toutes les évolutions et mises à jour sont possibles.

L’on s’attend donc à l’arrivée de nouvelles puces graphiques et processeurs d’ici 2020 à 2021. Affaire à suivre.

