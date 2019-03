Google Stadia : date de sortie, fiche technique, toutes les infos

Le marché du gaming a de plus en plus le vent en poupe. La preuve, le géant américain Google a annoncé une entrée en force dans ce domaine le 19 mars dernier, avec l’arrivée de Stadia, un service de streaming jeux vidéo. Vous voulez en connaitre davantage ? Faisons le point.

De quoi s’agit-il exactement ? Stadia est la prochaine plateforme innovante proposée par la firme américaine Google. Sa promesse : permettre à tout le monde de jouer à des jeux vidéo de tous genres (même les plus puissants) sans avoir besoin d’une console de jeu ou d’un ordinateur avec des configurations gaming. Un autre petit plus : le joueur n’aura pas besoin de passer par la case « téléchargement » ni par celui de l’ « installation ». Tout ce qu’il aura à faire est de sélectionner le jeu, de l’acheter et d’y jouer. Pour faire court, il s’agit d’une plateforme de jeu vidéo à la demande.

La fiche technique dévoilée

Qui ou plutôt qu’est-ce qui se cache derrière le service Stadia ? Une partie de la fiche technique de Google Stadia a été dévoilée au même moment que l’annonce de sa sortie :

 Processeur x86 cadencé à 2,7 GHz, 9,5 Mo de cache L2 + L3

 GPU AMD avec mémoire HBM2, 56 unités de calcul et 10,7 TFLOP

 Mémoire RAM de 16 GO, jusqu’à 484 Go/s de bande passante

 Stockage SSD (dans le Cloud).

Non, vous ne rêvez donc pas, selon ces chiffres, la puissance du GPU de Stadia est nettement plus grande que celle de la console PS4. Pour le moment, seules ces informations ont été communiquées.

Date de sortie et prix

Malheureusement, la date de sortie de Google Stadia n’a pas encore été communiquée officiellement par la firme américaine. Néanmoins, une chose est sûre : le service sera disponible dans le courant de cette année 2019. Les informations sur le prix n’ont, également, pas encore été dévoilées. L’on ne connait pas encore le modèle économique pour la monétisation. Mais si l’on se réfère aux habitudes de Google, les joueurs auront, certainement, accès à la plateforme sous forme d’abonnement.