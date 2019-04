Light Phone 2 : le téléphone « bête » contre l’addiction aux smartphones

Ce n’est plus un secret, le smartphone a pris une telle place dans nos vies qu’on n’hésite plus à parler d’addiction. Pour en sortir, de véritables cures de désintoxication peuvent être suivies, comme pour l’alcool ou la drogue. Toutefois, avec l’importance qu’ont pris que les téléphones, il devient impensable de s’en couper du jour au lendemain. Une solution arrive néanmoins sur le marché, censée lutter efficacement contre l’addiction aux smartphones : le Light Phone 2.

Que connaît-on du smartphone anti-addiction ?

C’était il y a trois ans, Joe Hollier et Kaiwai Tang (des porteurs de projets chez Google) ont eu une brillante idée : proposer un téléphone qui irait totalement à l’encontre des principes de base de la fabrication et de l’utilisation du smartphone. Le tout sans pour autant couper l’utilisateur de ses proches et de ses grandes habitudes. Cette idée ? Le Light Phone.

De quoi s’agit-il ? D’un mobile équipé d’une carte SIM prépayée et qui permettait à son utilisateur de passer et recevoir des appels, d’afficher l’heure et rien d’autre. Le succès était au rendez-vous, après une campagne de financement sur Kickstarter. Aujourd’hui, les pères du Light Phone ont décidé de lui offrir un petit frère, le Light Phone 2 dont la campagne de financement a déjà commencé sur Indiegogo. Une campagne qui est également une véritable réussite, car si la somme demandée est de 250 000 dollars, le Light Phone 2 a déjà réussi à récolter 780 000 dollars.

Présentation du Light Phone 2

Pour permettre une détox efficace, les inventeurs du Light Phone 2 ont décidé de lui offrir un peu plus qu’une utilisation « basique ». Il s’agit plus d’un feature phone qu’un simple téléphone mobile. En plus de son écran E-ink tactile, voici les principales fonctionnalités de ce nouveau téléphone dont le système d’exploitation est le Light OS : SMS, alarme, lecteur MP3, GPS, calculatrice, dictionnaire et des commandes vocales.

Levez les yeux.