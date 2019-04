Avec Windows 10, plus besoin d’éjecter les clés USB

Retirer le périphérique en toute sécurité. Un passage obligé pour tous les utilisateurs de Windows 10 soucieux de ne pas endommager leur clé USB. Et même si quelques clics suffisent pour retirer la clé en toute sécurité, c’est encore fastidieux pour nombre d’utilisateurs.

Bonne nouvelle : cette procédure est sur le point de disparaître.

Avec Windows 10, fini les clés USB endommagées

Tous les utilisateurs de Windows 10 seront donc heureux de ne plus devoir passer par cette procédure avant de pouvoir retirer leur périphérique. La raison est qu’à partir de la version 1809 de l’OS, Microsoft a décidé d’apporter quelques petits changements. Sur les versions précédentes, Windows 10 réglait automatiquement le système de manière à ce que les transferts se fassent rapidement sur les clés USB. Revers de la médaille : il faut retirer le périphérique en toute sécurité pour être certain de ne perdre aucun fichier.

Mais, ô magie!, il existe une option qui permet de faire impasse sur cette procédure. Celle-ci s’appelle le « Quick Removal ». Grâce à elle, la procédure d’éjection n’est plus obligatoire. Toutefois, il faut s’attendre à ce que les transferts de fichiers soient moins rapides que lorsque cette option n’est pas activée. Désormais, c’est donc cette seconde option qui sera considérée comme paramètre par défaut pour tous les ordinateurs tournant avec Windows 10.

L’utilisateur peut donc retirer son périphérique USB, à tout moment et en toute sécurité sans devoir cliquer sur la petite icône adaptée. Bien évidemment, si vous souhaitez profiter d’un transfert plus rapide, il est tout à fait possible de revenir à l’ancienne configuration en passant par les paramètres.