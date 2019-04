DeepMind, l’IA de Google, rate un simple contrôle de maths

Avis aux inquiets : les robots ne sont pas près de nous réduire à l’esclavage. La preuve, la soi-disant très puissante intelligence artificielle Deepmind (conçue par Google) a échoué lamentablement face à un contrôle de maths donné, normalement, à des lycéens.

DeepMind obtient un pauvre 14/40 à son contrôle de maths

« Quelle est la somme de 1+1+1+1+1+1+1? ». Vous n’avez même pas eu besoin de sortir votre machine à calculer pour trouver. Et pourtant, la réponse à cet énoncé est loin d’être une évidence pour l’intelligence artificielle de Google, DeepMind.

En effet, ce dernier a échoué à un contrôle de maths très simpliste destiné, initialement, à des lycéens de 16 ans. Son score : 14 / 40 points, soit 7/20. Dans le système scolaire britannique, ce score équivaut à un « E ».

Explication : si pour nous les humains, ce genre de consigne est très simpliste, pour l’IA ce n’est pas évident de résoudre un problème où les mots, les symboles et les fonctions sont rattachés. Résultat : il lui a été très difficile de transformer les mots en calcul afin de générer efficacement l’équation donnée.

Une petite explication s’impose

L’IA de Google fonctionne en intégrant une quantité impressionnante de données et de schémas. Dans ce test de mathématique de niveau du lycée, elle était bloquée face à la manière de raisonner, car il s’agit d’un raisonnement propre à l’homme. Cet échec montre donc les limites de l’IA en comparaison de l’intelligence humaine.

Les mathématiques sont une science qui demande l’intervention de compétences cognitives et d’une certaine logique et réflexion. En tant qu’humains, nous sommes capables de comprendre une opération et la résoudre en quelques minutes seulement. Ce qui n’est pas le cas des machines. DeepMind est tout à fait capable de réaliser des tâches très complexes (sa démonstration au jeu de Go en est la preuve). Mais, elle n’est pas au même niveau que l’homme lorsqu’il s’agit de réaliser des tâches aussi simples et aussi « évidentes » pour l’homme.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?