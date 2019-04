Walmart et Google s’allient pour se lancer dans le commerce par commande vocale

La dernière saison de Game of Thrones n’est pas encore sortie ? Amoureux de batailles épiques, rassurez-vous.

Les géants d’internet mènent en effet un combat d’un autre genre, pour la conquête de la place de numéro 1 dans le secteur du commerce par interface vocale. Pour concurrencer plus férocement le géant Amazon (dont Whole Foods est un fidèle allié), Walmart et Google viennent de signer une alliance.

Pour rappel, Walmart et Google n’en sont pas à leur premier partenariat. Souvenons-nous qu’en 2017, ces deux grandes entreprises se sont alliées pour perfectionner l’achat vocal dans Google Home Services. Cette « petite » innovation a permis à tous les clients de Walmart de passer des commandes via Google Express.

Les innovations à attendre

Mais ce premier partenariat n’était qu’un déploiement limité. Aujourd’hui, Walmart et Google veulent aller plus loin, avec le futur Walmart Voice Order. Cette application dédiée à toutes les plateformes compatibles à Google Assistant (soit dans un milliard de terminaux, principalement des smartphones) aura pour but de moderniser le shopping.

Quel changement cette application apportera ? C’est simple, à partir de ce mois d’avril, les clients auront accès à cette commande vocale « Google, je souhaite parler à Walmart ». Tout de suite après, l’assistant Google s’occupera d’ajouter, directement, les articles que vous souhaitez acheter dans le panier d’épicerie Walmart.

Pour faciliter encore plus la tâche aux utilisateurs, l’application pourra également étudier les habitudes d’achat du client. Ainsi, si ce dernier achète régulièrement une marque de chips, dès qu’il dira : « Ajouter des chips à mon panier », il ne sera plus nécessaire de préciser la marque, car Google Assistant s’en occupera.

À vos marques, prêts? Achetez !