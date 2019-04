Divorce de Jeff Bezos : quel impact pour Amazon ?

Il aura suffi d’un tweet.

Début janvier 2019, Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon, a annoncé sur Twitter son divorce d’avec sa femme Mackenzie, mettant fin à un mariage qui aura duré 25 ans. Et si l’histoire en elle-même a suffi à alimenter la Une de la presse, c’est surtout la fortune du couple qui fait les choux gras.

Celle-ci s’élève en effet à plus de 140 milliards de dollars. Outre les conséquences sur leur foyer, cette rupture laissera également des impacts économiques et administratifs sur Amazon car Jeff Bezos détient 16 % des actions dont il est le PDG et le principal actionnaire.

Un partage des pourcentages

Selon les chiffres, après ce divorce, Mackenzie Bezos deviendra la troisième femme la plus riche du monde. Et pour cause, la décision de ce divorce pourrait entraîner un partage des parts à 50 %. Ce qui signifie que la future ex-madame Bezos aura 50 % des actions qu’ils ont eu en commun durant leurs 25 années de mariage, soit 8 % des parts de la société Amazon. Elle aura également la possibilité de demander une place au sein du conseil d’administration.

Pour rappel, la fortune du couple comprend : deux maisons à Beverly Hills, deux maisons à Medina, une maison à Washington DC et un ranch au Texas en plus de Blue Origin.

Qu’en est-il de l’avenir d’Amazon ?

Pour le moment, aucune affirmation sur la décision prise suite à ce divorce. Toutefois, comme le couple n’a pas signé de contrat de mariage, plusieurs éventualités seront à prévoir. Jeff pourrait, par exemple, perdre le contrôle de la moitié de sa participation dans les décisions prises pour Amazon. Si aucun chiffre n’a encore été donné, ce divorce est une source d’incertitude pour Jeff Bezos.

Perdant sa place incontestée au sein de l’entreprise, il pourrait ne plus être en mesure de mener à bien ses projets futurs. Car c’est bien connu, l’Amazon est une jungle.