Amazon Echo Input, un Chromecast audio en mieux?

Au revoir Chromecast, bonjour Echo Input!

De nombreux utilisateurs ont été déçus après que Google ait annoncé l’arrêt de production de son Chromecast audio, mais finalement, ce n’est pas une si mauvaise chose puisqu’un successeur plus performant et plus efficace vient de faire son apparition: Amazon Echo Input.

Amazon Echo Input succède au Chromecast audio de Google

La version audio du Chromecast de Google était une solution excellente et pratique pour connecter ses équipements audio à Internet. L’équipement prend en charge les chaînes Hi-Fi, les barres de son et même les enceintes Bluetooth, ce qui permet de mieux profiter de sa musique et d’avoir accès à tous ses titres favoris. Toutefois, il ne faudra plus compter sur ce Chromecast puisque la firme de Mountain View a décidé d’en finir définitivement avec lui. Mais faut-il pour autant être déçu? Pas forcément! De bonnes alternatives existent déjà sur le marché. Mieux encore, Amazon vient de lever le voile sur sa propre solution et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle saura très bien combler le manque laissé par le Chromecast de Google.

Amazon Echo Input se veut en effet plus moderne, plus complet et plus pratique. Il propose exactement la même chose que l’équipement de Google et supporte quasiment tous les périphériques audio que vous avez chez vous. Pour la connexion avec les divers périphériques, l’équipement propose deux options: filaire et sans fil (Bluetooth). Pour la connexion filaire, vous devez vous servir d’une prise jack de 3.5 mm.

Amazon Echo Input: Alexa et commande vocale au programme

En apparence, l’Amazon Echo Input se présente comme un petit appareil au format compact et ergonomique. Il se montre très discret et trouvera facilement place dans votre salon ou dans votre chambre. Côté fonctionnalités, l’équipement se montre aussi très complet. Outre sa compatibilité élargie, il offre aussi l’accès aux plateformes de streaming musical les plus populaires du moment. Depuis l’Amazon Echo Input, vous pouvez par exemple lancer directement des musiques depuis Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Audible. D’ailleurs, pour les lancer, vous n’aurez nullement besoin de faire des manipulations spécifiques. Ce Chromecast version Amazon intègre Alexa, l’assistante virtuelle et intelligente de la firme de Jeff Bezos. Selon vos besoins et vos envies, vous avez ainsi la possibilité de tout commander par la voix. Un microphone intégré permettra à Alexa de vous entendre et d’exécuter vos ordres. Outre le lancement de vos chansons préférées, l’Echo Input permet également l’interaction avec vos équipements domotiques.

Bref, l’Amazon Echo Input se présente aujourd’hui comme l’une des meilleures alternatives pour le Chromecast audio de Google. Design, fonctions, compatibilité; il bénéficie d’à peu près tout pour vous assurer une utilisation pratique et confortable au quotidien. Il est bon de savoir que cet équipement connecté est désormais disponible à l’achat sur le site d’Amazon aux États-Unis, au prix de 34.99$. Vous pouvez choisir entre deux coloris: le noir et le blanc.

Êtes-vous intéressé par une transition vers l’Echo Input d’Amazon?