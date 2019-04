Amazon veut donner un corps à Alexa

« It’s alive! It’s alive! »

Depuis la mise en service d’Alexa, Amazon a réussi à se faire une place d’honneur sur le marché des objets fonctionnant via un assistant vocal. Aujourd’hui, elle décide d’aller un peu plus loin en lui offrant… un corps.

Si dernièrement vous avez acquis une enceinte, une télé, un smartphone ou même un micro-ondes, vous avez certainement entendu la petite voix d’Alexa. Mais qui est-elle ? Il s’agit de la première assistante personnelle, créée par Amazon. Présente dans la vie quotidienne, elle permet de prendre contrôle de tous vos appareils avec le moins d’efforts possible. Rien qu’à partir d’une commande vocale, vous pouvez connaitre la météo, passer un appel, lancer une playlist, fermer la porte de votre maison, activer les systèmes d’alarme, etc.

Un corps pour plus d’efficacité

Et si Alexa ne restait pas une simple voix sur vos appareils connectés ? Selon les recherches effectuées par Rohit Praad, scientifique en chef chez Amazon, Alexa serait encore plus efficace si elle pouvait bénéficier d’un corps robotique. En effet, de cette manière, on pourrait lui équiper des caméras qui lui permettra de se mouvoir dans son environnement physique.

Pour le moment, les scientifiques d’Amazon n’ont pas encore lancé les premières phases de la réalisation de cette idée. Mais si Rohit Praad se lance sur de telles déclarations, c’est peut-être parce qu’Amazon n’écarte pas l’idée de lui offrir un corps robotique dans l’avenir (peut-être dans un avenir proche ?).

La présence des caméras sur les objets connectés

Si l’on se réfère aux dires du scientifique en chef d’Amazon, c’est surtout la présence de caméras qui apportera une grande innovation dans le marché de l’assistance vocale. Il est à noter que plusieurs produits qui proposent Alexa contiennent déjà des caméras parmi leurs composants.

L’étape la plus logique serait donc de la faire évoluer en faisant d’Alexa un vrai assistant robot.

Alexa, prochain article.

