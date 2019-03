Stadia : liste de jeux, prix, date de lancement, on en sait (un peu) plus

Chez Google, les annonces se distillent au compte-gouttes.

Depuis l’annonce de la sortie de Stadia, les supputations vont bon train quant à la grille de prix de la plateforme de jeux. Pour susciter encore plus la curiosité des fans, Google laisse filtrer des informations ici et là. Depuis le Game Developpers Conference, l’on a obtenu un peu plus d’informations à son sujet. Passage en revue.

La date de lancement

Pour le moment, une date de lancement précise n’a pas encore été communiquée par Google. On sait toute fois qu’elle se ferait 2019 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et quelques pays européens.

Le prix

Les informations concernant la grille de prix n’ont pas officiellement été dévoilées. Les fans doivent donc prendre leur mal en patience. Mais si l’on se réfère aux habitudes de Google ainsi que les tendances du marché, il est assez probable que les tarifs ne dépassent pas les dizaines d’euros pour un abonnement mensuel.

L’objectif du grand moteur de recherche est de permettre aux joueurs de se passer d’une console de jeux ou d’un ordinateur (pour rappel, ces consoles dédiées valent plusieurs centaines d’euros). Toutefois, le VP de Google en charge des jeux vidéo a déjà annoncé que la grille tarifaire de cette plateforme était déjà prête. Ce qui signifie que les utilisateurs auront, certainement, le choix entre une panoplie de forfaits en fonction de leurs besoins, mais également de leurs budgets.

La liste de jeux

Google n’est pas un producteur de jeux vidéo. Pour attirer les utilisateurs vers sa plateforme, il doit donc compter sur les éditeurs. Et dans la version bêta du jeu, l’on peut déjà retrouver des jeux à succès comme Assassin’s Creed Odyssey et Doom Eternal. Il y a donc de fortes chances qu’on les retrouve dans le catalogue de la plateforme.

L’on peut également s’attendre à des exclusivités, car le groupe a aussi annoncé le lancement de son studio de jeux vidéo, Stadia Games and Entertainment.