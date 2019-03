Bientôt des publicités dans Google Images

Il fallait s’y attendre, la publicité en ligne est devenue LA source de revenus par excellence.

Une grande partie des revenus de Google provient des publicités diffusées sur son moteur de recherche. En effet, si vous faites fréquemment des recherches à partir de la plateforme, vous remarquerez que les premiers résultats sont la plupart du temps des contenus sponsorisés et bien évidemment, ils rapportent beaucoup à l’entreprise.

Souhaitant augmenter encore plus ses profits, la firme de Mountain View envisage désormais d’étendre ces publicités sur son service Google Images. Jusqu’à présent, ce dernier est exempt de toute forme de publicités, mais il semble que Google ait pris conscience de l’importance des images sur les ventes de produits et décide d’en tirer profit.

Des publicités dans Google Images

Pour le moment, on n’imagine pas encore très bien la façon avec laquelle les publicités seront intégrées dans Google Images, mais le géant américain fournit quelques explications et exemples sur son blogue. Ainsi, lorsqu’un internaute effectue la recherche d’un produit sur Google Images et tape le mot-clé sur la barre de recherche, les résultats s’affichent accompagnés d’un bouton qui permet d’afficher les liens pointant vers les boutiques qui correspondent aux produits sélectionnés. Il pourrait aussi être possible de pointer tout simplement sur une image d’un produit et d’avoir quelques informations le concernant, tel que le prix, la marque et également le lien menant vers le site. Sinon, les résultats devraient privilégier les contenus sponsorisés, comme c’est déjà le cas sur le moteur de recherche Google.

Bref, voilà une nouveauté qui devrait faire plaisir aux utilisateurs et surtout aux annonceurs. Pour ces derniers, il s’agit là d’une opportunité pour assurer une meilleure visibilité pour leurs produits et attirer de nouveaux clients. Toujours est-il qu’il faudra bien travailler la partie référencement des sites et des pages qu’ils contiennent. Du côté des utilisateurs, il y a en revanche du bon et du mauvais. Les publicités devraient certes leur permettre de trouver rapidement les produits qu’ils veulent acheter, mais qu’en sera-t-il de la pertinence des résultats de recherche? À force de trop se focaliser sur l’aspect commercial du service, on peut rapidement oublier le réel intérêt de la recherche.

Il faudra attendre que les publicités soient officiellement intégrées à Google Images pour vraiment en constater les changements et les impacts, mais espérons que cette nouveauté soit pour le mieux!