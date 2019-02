Google: rumeurs autour d’une console de jeux et d’un service de cloud gaming

Google souhaite concurrencer ses adversaires dans la course au cloud gaming!

Google fera partie des participants à la Games Developers Conference, laquelle se tiendra du 18 au 22 mars prochain à San Francisco. Il prévoit y faire une grande annonce et les invitations envoyées récemment à de nombreux journalistes de jeux vidéo en font très bien preuve. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que le géant américain va présenter pour l’occasion, mais d’après le site 9to5Google, on assistera à l’annonce conjointe du service cloud gaming de Google et d’une console de jeux.

Yéti: la console de jeu signée Google?

Cette information a de quoi nous étonner! On sait depuis un moment que la firme de Mountain View prépare un service de cloud gaming. Toutefois, on était loin de penser qu’une console de jeu serait également au programme. Mais alors, de quelle console s’agit-il exactement? Difficile de répondre à cette question pour l’instant puisqu’on ne dispose quasiment d’aucune information à son sujet! Cependant, cela pourrait être en rapport avec le projet Yéti de Google. Au début, ce boîtier devait être le successeur du Chromecast, mais au final, ce boîtier dédié au cloud gaming aurait été développé afin qu’une manette de jeu puisse y être connectée. La manette en question serait propre à cette console de salon et elle aurait été conçue dans les laboratoires de la firme américaine.

Le Project Stream enfin prêt?

Le cloud gaming est aujourd’hui un marché naissant et très prometteur. De grandes enseignes se préparent actuellement à s’y lancer au plus grand bonheur des gamers, comme Microsoft avec son Project xCloud, Apple et aussi Nvidia qui, rappelons-le, possède aussi à son actif un boîtier multimédia/console de jeu très intéressant, le Nvidia Shield TV. Bien entendu, Google se trouve aussi dans la course et on devrait donc avoir un aperçu de son service le mois prochain, à l’occasion de la conférence pour les développeurs de jeu. Project Stream est en effet en cours de développement et devrait bientôt être lancé. D’ailleurs, un test a déjà effectué récemment en partenariat avec Ubisoft. Quelques chanceux avaient eu pour l’occasion le plaisir d’essayer le jeu vidéo Assassin’s Creed Odyssey en 1080p 60 fps depuis leur navigateur Chrome. Il fallait tout simplement avoir une bonne connexion, avec un débit de 25 Mb/s au minimum.

Maintenant, Google est prêt à se lancer dans la prochaine phase de son plan: remplir son catalogue de jeu. Toujours selon les informations partagées par 9to5Google, le groupe aurait déjà collaboré avec quelques studios afin d’avoir certains titres existants sur sa future plateforme de cloud gaming. Toutefois, nous n’avons pas encore les détails; peut-être qu’on en saura plus lors du GDC du mois prochain.

D’ailleurs, il se pourrait que Google profite de ce grand rendez-vous pour se mettre en contact et négocier avec des constructeurs et développeurs de jeu. Ils seront nombreux à y être présents et la firme devrait pouvoir convaincre un bon nombre de studios afin qu’ils portent leurs titres sur la plateforme. Effectivement, Google a besoin du concours de ces acteurs pour garantir la réussite et la pérennité de son service de cloud gaming.

Vivement la Games Developers Conference de la mi-mars pour qu’on en apprenne plus sur les nouveautés que nous prépare Google!