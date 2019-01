Apple travaillerait sur un « Netflix des jeux vidéo »

Vous pourriez bien pouvoir jouer à des jeux vidéo en streaming très bientôt!

Apparemment, Apple veut être présent sur tous les fronts. Grâce à son service Apple Music, la firme s’impose peu à peu sur le marché du streaming musical. Depuis un certain temps, le bruit court qu’elle est aussi en train de développer un service de streaming vidéo, lequel se posera comme concurrent direct de Netflix. Mais tout cela ne semble pas lui suffire et désormais, la marque à la pomme désirerait également créer un service permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des jeux vidéo premium, une sorte de Netflix des jeux vidéo.

Des jeux vidéo en streaming sur toutes les plateformes?

Le lancement d’Apple dans un projet pareil n’est pas vraiment surprenant. Le jeu vidéo en streaming tend aujourd’hui à devenir la mode, surtout avec la démocratisation des accès Internet à très haut débit. Pour rappel, Google et Microsoft pensent aussi à investir dans un projet similaire. Les deux géants souhaitent notamment proposer une plateforme qui permet aux gamers de jouer à des jeux vidéo en streaming. Sony, qui avait lancé le PS Now, pourrait revenir dans cette arène du jeu «calculé à distance», avec la future PlayStation 5. Quant à Apple, la firme de Cupertino ne souhaite certainement pas arriver en dernier et n’a pas attendu longtemps pour réagir et se lancer à son tour.

Le service qu’elle entend proposer n’est pas vraiment le même que celui de ses éternels rivaux, à la manière de Netflix, Apple souhaite développer un catalogue de jeux vidéo premium et créer un système d’abonnement pour permettre aux gamers d’y avoir accès en fonction de la formule d’abonnement choisie. L’idée est louable, mais rien n’est encore officiel pour l’instant. Il faut avouer que dans le milieu du gaming, Apple ne fait pas figure de leader. Toutefois, à en croire le récent rapport du site Cheddar, le géant californien aurait déjà engagé les discussions avec des développeurs de jeux afin qu’ils puissent faire partie du projet. Toujours selon les sources anonymes citées par Cheddar, Apple se serait même proposé d’endosser le rôle d’éditeur de jeux afin d’avoir la main sur la sortie de nouveaux jeux. On entend déjà les mauvaises langues parler d’un portage «full HD» de Starcraft II ou des Sims 3, tant la firme californienne nous a habitués à sortir les jeux sur Mac des années après leur version PC.

De nouveaux services, de nouveaux revenus

Pourquoi Apple souhaite-t-il se lancer dans ce projet de Netflix des jeux vidéo? Il y a plusieurs raisons possibles. Tout d’abord, l’entreprise n’allait pas rester les bras croisés alors qu’elle voit ses concurrents (Google et Microsoft, notamment) se projeter vers l’avenir. Les jeux en ligne représentent en effet le futur et on peut le comprendre rien qu’en jetant un coup d’œil aux statistiques diverses. Pour l’année 2018, les jeux mobiles ont réussi à générer 57,4 milliards de dollars de revenus sur les deux principaux portails de téléchargement d’applications (App Store et Google Play Store). L’écosystème d’Apple a même fait mieux puisque ses revenus (pour les jeux mobiles) ont progressé de 10% l’année dernière. De plus, ce serait l’occasion de bénéficier des mêmes licences que sur PC et PS4, en même temps, et de doter l’écosystème Mac d’un appareil pour lutter contre son plus gros défaut: les jeux vidéo.

Par ailleurs, comme les ventes d’iPhone ne vont pas pour le mieux en ce moment, il se peut qu’Apple voie dans ce Netflix des jeux vidéo un moyen de générer de nouveaux revenus, de combler ses pertes et de continuer sa croissance. Bref, tout n’est que spéculations pour l’instant. À voir si le service pourra concurrencer des services comme Shadow, qui ont déjà conquis des millions de joueurs.

Apple réussira-t-il à faire sa place dans l’industrie du jeu vidéo? Les paris sont ouverts!