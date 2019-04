Un iPad bloqué par un enfant pendant 48 ans

Les enfants de la génération Z et la technologie : une grande histoire d’amour. Ces derniers sont nés à une ère où les smartphones, les tablettes et les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien. C’est d’ailleurs en pensant que leur enfant savait manipuler leur iPad que les parents de ce petit garçon l’ont laissé avec quelques minutes. Résultat : la tablette est bloquée pendant 48 ans.

Le tweet ci-dessous a fait le tour du monde (et a bien fait rire ceux qui l’on vu). Evan Osnos, journaliste américain, y demandait de l’aide à sa communauté. Le problème était peu commun : son iPad était verrouillé pendant 25 536 442 minutes, soit près de 48 ans et six mois.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019