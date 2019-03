IPad Air 2019 : quand Apple fait du neuf (et du moins bien) avec du vieux

La nostalgie chez Apple c’est un peu comme le pesto dans les pâtes : un must. Ce qui explique l’arrivée, en 2013, de l’IPad estampillé Air. Parce qu’il y avait un Mac Book Air et que c’était beau, léger et que ça se vendait bien, on a repris la formule avec la fameuse tablette.

Souvenons-nous :

Le 18 mars, la marque à la pomme a annoncé la troisième génération de son bébé nostalgique, sobrement nommé Ipad Air 2019. C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes.

Certes, mais pour une entreprise comme Apple, la nostalgie ne sert à rien si elle n’apporte pas son lot d’innovations. Entre l’Ipad Pro, l’Ipad Mini et l’Ipad tout court, l’offre tablette est déjà pléthorique, et l’on est en droit de se demander si la version Air a réellement sa place. D’autant que les spécificités de l’iPad Air 2019 ressemblent à s’y méprendre à un modèle déjà sorti il y a deux ans. Explications.

Power isn’t just for the pros

C’est donc en cette fin d’hiver hostile qu’a été annoncée la sortie de l’iPad Air version 2019, en même temps que l’iPad Mini 5, directement commercialisés sur l’Apple Store. Un slogan : Amateurs de puissance, bonjour (Power isn’t just for the pros). En clair, on nous promet un outil tout à la fois léger et puissant. Jusqu’ici tout va bien.

Une fois n’est pas coutume, la nouvelle a été dévoilée en catimini, via un communiqué de presse publié sur le site d’Apple. Pas de keynote, donc. Coïncidence, au moment où les deux nouveaux venus faisaient leur entrée dans la famille iPad, un autre modèle disparaissait de la boutique : l’iPad Pro 10.5, sorti en 2017.

L’ipad Pro 10.5 2017, c’était :

Un écran Retina de 10,5 pouces

Une définition de 2 224 x 1 668 à 264 pixels par pouce (ppp)

Une batterie rechargeable au lithium-polymère intégrée de 30,2 Wh

Une connectivité avec l’Apple Pencil de 1ère génération

Et vous savez ce qui a aussi un écran Retina de 10,5 pouces, une définition de 2 224 x 1 668 à 264 ppp, une batterie rechargeable au lithium-polymère intégrée de 30,2 Wh et une connectivité à l’Apple Pencil de 1ère génération ? Exact, l’iPad Air 2019.

Plus cher et moins bien : ou quand la nostalgie fait des miracles

Là où le bât blesse, c’est que le dernier iPad Air est vendu à 499$ US (649$ CA) sur le site d’Apple. En comparaison, le Pro 10.5 (qui, rappelons-le, est sorti en 2017) est aujourd’hui vendu reconditionné à 435$ US (582 $ CA). D’ailleurs, même si Apple a supprimé le modèle de sa boutique, elle le propose quand même toujours dans la section des appareils remis à neuf.

En fouillant toujours un peu plus on s’aperçoit même que l’iPad Pro 10.5 est meilleur sur plusieurs points (et, donc, moins cher). Liste non exhaustive :

600 nits de luminosité (contre 500 nits pour l’iPad Air 2019)

comprend la fonctionnalité « Promotion », qui permet d’accélérer la vitesse de traitement du mouvement et la compatibilité avec l’Apple Pencil (le Air 2019 ne l’a pas)

une caméra de 12 mégapixels (contre 8 sur le Air 2019)

4 haut-parleurs (contre 2)

une mémoire vive de 4 gigs (contre 3)

Toutes les fonctionnalités sont ici, et peuvent être comparées d’un iPad à l’autre. Un outil quand même bien pratique, qui vous permettra de vous faire une idée.

L’innovation selon Apple

Si certains youtubeurs crient déjà quasiment à l’arnaque, il convient de reconnaître certaines évolutions à l’iPad Air 2019, comme sa puce A12 Bionic ou son design légèrement plus moderne. Pour un iPad Air (conçu spécifiquement pour sa légèreté), l’objet est performant et tient tête à la concurrence. Et c’est déjà ça.

Le seul hic, c’est qu’il soit présenté comme une innovation majeure dans le monde des iPad. Un pas de plus vers l’ultra-léger, accessible et bon marché. Ce qu’il n’est pas. Citons le communiqué de presse publié le 18 mars dernier, sobrement intitulé De tout nouveaux iPad Air et iPad mini extrêmement performants et polyvalents :

« iPad crée des expériences magiques dans un nombre croissant de contextes […] Aujourd’hui, la famille iPad fait deux grands bonds en avant : un tout nouvel iPad Air 10,5 po avec format, fonctionnalités et performances de pointe à prix attrayant; et une mise à niveau majeure d’iPad mini 7,9 po».

500$, c’est donc un prix attrayant. On laissera à chacun la liberté de juger. Car après avoir vu la dernière keynote, les termes galvaudés n’ont plus de quoi surprendre. Apple TV+ est juste un nouveau Netflix, Apple Arcade un nouveau Steam, Apple News+ un nouvel agrégateur de magazines. Et l’iPad Air ? Un nouvel iPad Pro, en moins bien.

Reprenons la devise : Power isn’t just for the pros. Certes, mais les pros, au moins, ils paient moins cher.