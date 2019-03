iPad : Apple dévoile ses deux nouveaux modèles

Deux nouveaux venus dans la gamme IPad.

Le 18 mars, Apple a pris toute la presse high-tech de cours en annonçant, par communiqué, les IPad Air 2019 et IPad Mini 5. Pas de keynote, donc, mais une fermeture de la boutique en ligne pendant quelques heures, avant la publication du communiqué sur son site. Et la marque à la pomme n’a pas perdu de temps, puisque ses deux tablettes étaient immédiatement disponibles à l’achat.

Avec un écran de 10,5 pouces, l’iPad Air 2019 présente un design plus fin et une puce Apple A12 Bionic. De son côté, l’iPad Mini 5 conserve le même écran de 7,9 pouces, mais inaugure une solide fiche technique avec, entre autres, le chipset A12 Bionic. Les modèles Air et Mini sont tous deux compatibles avec le stylet Apple de première génération.

Outre une spécification surpuissante, l’iPad Air accueille un écran True Tone entièrement laminé avec une résolution de 2224 × 1668. À bien des égards, il s’agit d’un successeur direct de l’iPad Pro de 10,5 pouces, un projet qui a malheureusement été abandonné. L’iPad Air est décliné en version de 64 Go et de 256 Go et se décline en finitions or, argent et gris sidéral. Cependant, il ne profite pas d’un affichage à fréquence de rafraîchissement ProMotion 120 Hz ni d’un set de quatre haut-parleurs, comme celui de l’iPad Pro de 10,5 pouces.

Peu d’innovations en perspective

À mi-chemin entre un iPad classique et un iPad Pro, l’iPad Air possède toujours son bouton Touch ID, une prise casque et un connecteur Lightning. Cependant, la puce A12 lui fait gagner de la puissance même si celle-ci ne rivalise pas du tout avec le chipset A12X de l’iPad Pro.

De son côté, l’iPad Mini 5 a reçu un coup de pouce bien mérité. On est en effet bien loin de l’iPad Mini 4 de 2015. La compatibilité avec le stylet Apple est également intéressante, mais ce serait à priori le seul changement significatif. Le nouvel iPad Mini 5 est lui aussi proposé dans des moutures de 64 Go et 256 Go, en argent, gris spatial et or.

L’iPad Mini est proposé à 459 euros pour la version 64 Go Wifi ou encore à 629 euros Wifi pour la version 256 Go. En 4G, il va falloir compter 599 euros ou 769 euros pour choisir l’une des deux versions. En revanche, la tablette iPad Air 2019 affiche un prix beaucoup plus élevé : 569 euros en version 64 Go ou 739 euros pour 256 Go. Les versions 4G coûtent bien plus cher : 709 euros pour 64 Go ou 879 euros pour 256 Go de stockage.