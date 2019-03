Keynote d’Apple : TV +, Arcade, News Plus, toutes les informations à retenir

Plus de services, moins de produits.

Ce lundi 25 mars, Apple donnait sa première conférence keynote de l’année au Steve Jobs Theater de Cupertino. Une conférence basée entièrement sur les nouveaux services, avec notamment Apple TV+, plateforme de streaming qui se veut un concurrent direct de Netflix.

Passage en revue.

Première annonce : Apple News Plus

Cette année, donc, pas de nouveau produit révolutionnaire, mais une offre basée sur le service. On retient surtout l’arrivée tonitruante d’une plateforme de streaming estampillée Apple. « Les dernières rumeurs font non seulement état de partenariats signés avec des studios pour des ‘bouquets de séries’, mais également depuis un ou deux ans de plusieurs milliards de dollars mis par Apple sur la table pour être en mesure de proposer pas moins d’une douzaine de séries exclusives, indique Gilles Dounès », spécialiste Apple, interrogé par le site Atlantico.

Dès le début de la conférence, Tim Cook, PDG d’Apple, a tenu à lister l’ensemble des services de la compagnie et rappelé l’existence d’Apple News, « devenu en 3 ans l’appli d’actualités n.1 ». Première annonce : l’arrivée des magazines dans le bouquet Apple, avec une nouvelle offre, nommée Apple News Plus. « Apple News Plus comprendra 3000 magazines sur tous les sujets possibles », a déclaré Roger Rosner, directeur des applications.

Le designer Wyatt Mitchell a ensuite offert un aperçu des différentes fonctionnalités de l’application, qui coûtera 9,99 dollars par mois. Le service est d’ores et déjà disponible aux États-Unis et au Canada, avant d’arriver en Australie et en Europe dans les prochains mois.

Deuxième annonce : Apple Card

Tim Cook est remonté sur scène pour passer au dossier Apple Pay, qui, selon lui, serait en passe de générer « plus 10 milliards de transactions en 2019 ». Il a ensuite annoncé l’arrivée d’Apple Pay, un nouveau service de carte de crédit dématérialisée nommée Apple Card, inclus directement dans Google Pay.

Intérêt du service: un service de tracking utilisant Google Maps permettant de savoir où et quand les dépenses sont effectuées. Autre avantage: Apple Cash, qui consiste à offrir de l’argent pour chaque paiement par Apple Pay ou Apple Watch, à hauteur de 2%. « Chaque jour du cash pour vous », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente en charge des magasins en ligne.

Bailey a par ailleurs promis un service dépourvu de charges, totalement disponible à travers le monde (à condition qu’Apple Pay soit disponible) et entièrement sécurisé.

Bailey a ensuite présenté un nouveau type de carte de crédit en titane, ne contenant aucune information personnelle.

Sortie prévue d’Apple Card : été 2019.

Troisième annonce : Apple Arcade

Retour de Tim Cook, qui revient sur l’App Store, devenu « la plus grande plateforme de jeux au monde » et appelle sur scène la responsable du service jeux.

La grande annonce du jour arrive enfin : Apple Arcade, une plateforme de jeux vidéo permettant de jouer à une vaste gamme de jeux sur tous les appareils Apple et de passer de l’un à l’autre à loisir. Le tout via un forfait fixe, sans frais additionnels.

Plusieurs centaines de jeux sont déjà prévus, dont Sonic et Frogger.

Sortie prévue à l’automne.

Quatrième annonce : Apple TV+

Est ensuite venu le tour de Peter Stern, vice-président en charge des divertissements, pour annoncer l’arrivée d’Apple TV Channels. Une application de télévision à la demande de type Netflix qui permettra de visionner les meilleures sélections disponibles.

Le service Apple TV rassemblera d’autres plateformes telles que Hulu, HBO ou Showtime. Une sorte de mélange entre télévision et services en ligne. Celui-ci sera par ailleurs évolutif et s’adaptera aux goûts personnels de l’utilisateur. Par ailleurs, aucune publicité ne sera permise sur l’appli Apple TV.

Suite logique : l’annonce de la chaîne Apple TV+, via une vidéo déjà publiée sur Youtube.

La keynote a alors pris une tournure beaucoup plus spectaculaire, avec l’arrivée sur scène de… Steven Spielberg, suivi de Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Ces deux dernières présenteront un Morning Show sur la plateforme Apple, accompagnées de Steve Carrell.

Une véritable démonstration de force puisque Jason Momoa puis Kumail Nanjiani leur ont succédé sur scène. Ils auront aussi chacun une série sur le nouveau service Apple TV+.

Le réalisateur JJ Abrams, accompagné de la compositrice Sara Bareilles, est ensuite venu annoncer une nouvelle série, « Little Voice ».

Apple TV + est annoncé pour l’automne 2019.

Et voici qu’Oprah Winfrey est arrivée pour annoncer sa coopération avec Apple. En jeu: la création d’un club de lecture sur Apple TV+. « Je veux mettre en place une rencontre des esprits, nous connectant grâce aux livres », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous allons construire « le club de lecture le plus grand, le plus vibrant, le plus stimulant sur la planète! »

Un programme ambitieux et des moyens phénoménaux. L’automne sera riche en pommes.