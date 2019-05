iOS 13 : les grandes nouveautés ont fuité, et il y en a beaucoup

Lors de sa grande conférence annuelle (la Worldwide Developers Conference, or WWDC) qui débutera le 3 juin prochain, Apple doit annoncer toute une série de nouveautés et mises à jour. Notamment toute une série d’applis, fonctionnalités et outils de développement sur la dernière génération de son système d’exploitation, iOS 13 (sur iPhone et iPad).

Bonne nouvelle : une énorme partie des nouveautés en question vient d’être révélée par Bloomberg. Passage en revue.

L’interface et la vitesse au cœur des nouveautés d’iOS 13

Le système d’exploitation permettra d’accélérer vos appareils et de faire face plus efficacement aux bugs. Une initiative qu’Apple avait déjà mise en place l’année dernière, et appuiera plus encore avec cette version d’iOS.

Un autre rafraîchissement est prévu au niveau de l’interface, avec de nouvelles animations lors de l’ouverture et la fermeture des applis, et pendant une utilisation multitâches. L’apparence des widgets à gauche de l’écran sera par ailleurs lissée.

Dévoilé le sous le nom de code «Yukon», le nouveau système d’exploitation accueillera aussi l’arrivée de toutes nouvelles mises au point et fonctionnalités plus intuitives, comme un vélo mieux huilé et revu à neuf. Selon Bloomberg, Apple travaillerait aussi déjà sur iOS 14 (nom de code «Azul»), prévu pour 2020. Cette version serait compatible avec la 5G et la réalité virtuelle, tout comme le prochain modèle d’iPhone.

L’interface de l’iPad serait revue à neuf, abec des fonctionnalités uniques pour l’utilisation multi-tâches, des ajustements sur l’écran d’accueil et la possibilité de naviguer sur différents écrans de la même appli.

Autres fonctionnalités à venir sur iOS 13 :

L’ajout (plus ou moins) attendu du fameux «dark mode» sur iOS13.

Un clavier plus rapide permettant de glisser d’une lettre à l’autre en un seul mouvement.

Une fonctionnalité essentielle permettrait aussi d’utiliser un iPad comme un deuxième écran d’ordinateur.

L’appli «Home» sera mieux intégrée aux caméras de sécurité et permettra de visionner les enregistrements passés.

Les téléchargements à partir de Safari seraient plus faciles d’accès, avec un fichier dédié comme sur Macbook.

Les applis essentielles revues à neuf

L’appli «Health» (ou «santé») se verra dotée d’une toute nouvelle page d’accueil reflétant mieux votre activité journalière. À noter, l’ajout d’une section «santé auditive», surveillant le volume auquel vous écoutez votre musique ou celui de votre environnement extérieur, ainsi que d’un indicateur de cycles menstruels, associé aux applis Clue, Flo et Ovia.

L’appli «Reminders» («rappels») tentera de son côté de se rapprocher des standards d’autres applis de to-do lists. L’écran actuel sera remplacé par une page d’accueil comprenant quatre sections en forme de grille, avec les tâches du jour, toutes les tâches, les tâches programmées, et les tâches marquées. À chaque section son code couleur. Quand on vous disait qu’Apple misait sur l’intuitif.

L’appli de contrôle parental (Screen Time) permettra aux parents de définir qui leurs enfants peuvent contacter à tel ou tel moment.

Apple Books inclura un suivi de progrès de lecture et un système de récompenses.

Autre nouveautés sur iOS13 :

L’appli «Maps» permettra, comme Google Maps, d’enregistrer les lieux (comme le travail ou le domicile) et les groupes.

iMessage se rapprochera de Whatsapp, avec la possibilité de choisir une photo de profile et un avatar. Il sera aussi possible d’envoyer des Animojis en version sticker.

L’appli «Mail» (Courriel) sera simplifiée et permettra de ne plus voir certaines conversations ou de bloquer certains contenus

Le «Sleep Mode» sera associé à l’onglet «Bed Time» sur l’appli Horloge et permettra d’activer la fonction «ne pas déranger», d’Assombrir l’écran de verrouillage et de mettre les notifications sur silencieux.

Après une chute vertigineuse de son chiffre d’affaires depuis l’année dernière, Apple s’adapte aux nouvelles applis indépendantes et aux nouveaux venus dans le domaine des smartphones. Reste à savoir si l’essai sera concluant. Réponse le mois prochain.

