Apple a-t-il toutes les cartes en main ?

Après Apple Pay, la marque à la pomme a annoncé une Apple Card lors de son évènement « It’s show time » du lundi 25 mars. Le principe : une carte de crédit censée chambouler l’utilisation habituelle des utilisateurs, en partenariat avec la banque Goldman Sachs et MasterCard. Doit-on déjà crier au génie ? À voir.

Un service pour les utilisateurs américains

Si Apple Pay est disponible dans les quatre coins du monde, Apple ne prévoit pas encore une sortie mondiale pour ce nouveau service de carte de crédit. En effet, dans un premier temps, seuls les utilisateurs vivant aux États-Unis pourront en bénéficier. La raison est que le marché américain est plus propice à ce genre de service.

Une sortie sur le marché européen n’est pas à exclure. Mais de quoi parle-t-on réellement ? Apple Card, c’est une carte de crédit virtuelle, mais également une carte de crédit physique. Ainsi, en plus de vous permettre de faire des achats et des paiements en ligne grâce à l’application Wallet, elle permettra de faire des achats et des paiements auprès de toutes les institutions où la carte est acceptée.

Une carte de crédit sans frais

C’est la principale promesse d’Apple : une carte de crédit sans frais. Fonctionnant à partir de l’application Wallet, disponible sur iPhone, l’utilisateur pourra profiter de plusieurs fonctionnalités pour la gestion du solde. En quelques clics, ce dernier aura accès à : l’historique, le suivi de dépenses, les informations de facturation suite à un paiement et plus encore. Grâce à des fonctionnalités comme Apple Maps, Wallet est capable de donner des informations bien claires quant à la transaction et la localisation des boutiques où les paiements ont été effectués. Pour une gestion plus efficace de son budget, vous trouverez également un récapitulatif sur toutes vos dépenses par semaine et par mois.

Sécurité et confidentialité

La sécurité et la confidentialité restent les principales craintes des utilisateurs. Apple veut éteindre les doutes : l’utilisation de cette carte de crédit est sûre. Et pour cause, pour chaque appareil, un numéro de carte. L’authentification des achats se fera également par le biais du Touch ID ou du Face ID. Quant à la carte physique, l’on n’y retrouve aucun numéro de carte et aucun numéro de vérification de carte non plus. Il n’y a qu’une puce et l’information nécessaire pour l’application.

C’est pur, c’est simple, c’est Apple.