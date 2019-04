Disney+ : tout savoir sur la plateforme de streaming

Ça y est, Disney+ arrive!

Ça y est, Disney+ se profile à l’horizon ! Le service de streaming exclusif de la maison-mère de Mickey devrait voir le jour plus tard cette année. Nous savons déjà que la plateforme vidéo du type Netflix accueillera une importante quantité de films et programmes produits par les studios Disney, notamment les titres de Pixar, Marvel et Star Wars. Si Disney a réuni un véritable pactole en cédant quelques licences à Netflix (un accord qui arrive à échéance), il est tout à fait logique que la firme américaine regroupe ses droits de propriété intellectuelle et conçoive sa propre plateforme de streaming. Disney+ est considéré comme la priorité numéro 1 de Disney pour cette année et l’on prédit même que cette plateforme gagnera plus d’abonnés que Netflix.

Disney+ : un énième service de streaming

En clair, Disney+ sera une médiathèque en ligne et un tout-en-un de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. Il regroupe de ce fait une infinie quantité de films et d’émissions TV amenée à augmenter dans le temps. Travaillant sur ce projet depuis un certain temps déjà, Disney a acquis une participation majoritaire dans le fournisseur de technologie de diffusion en continu BAMTech en 2017, après un premier investissement l’année précédente. BAMTech est issu des projets de streaming de la Major League Baseball et alimente désormais des plateformes telles que HBO Now et ESPN+. Elle connaît donc un peu le trafic de la VOD.

Quoi qu’il en soit, les archives de Walt Disney sont elles-mêmes déjà riches en contenus : films, séries TV, films d’animation; autant de contenus que le géant américain a réunis à travers ses filiales. De plus, l’acquisition de Fox par Disney étant maintenant concrète, l’on pourrait espérer que d’autres sagas seront disponibles sur Disney+, telles que X-Men ou Avatar. Le service de streaming Disney+ devrait être lancé à la fin de 2019, ce qui donnera assez de temps à la firme américaine de faire un clin d’œil aux producteurs et de lancer de nouveaux contenus.

Disney+ : des films, programmes et exclusivités

Disney prévoit préparer 4 ou 5 émissions de télé exclusives et 4 ou 5 films originaux pour le lancement de son service de streaming. De nouveaux contenus seront donc disponibles le premier jour, auxquels s’ajoutent tous les films Disney existants. L’une des annonces qui nous ont le plus séduits est le lancement prochain de la nouvelle série Star Wars de Jon Favreau (qui nous a offert Iron Man et Jungle Book, entre autres), qui s’occupera à la fois du scénario et de la production.

Disney+ : l’abonnement et le tarif

Jusqu’ici, aucun détail officiel n’a filtré, mais Disney positionne clairement son service comme une alternative low-cost par rapport à Netflix. Du côté Disney, l’on s’attend donc à fixer un prix moins élevé que chez Netflix, ce qui nous suggère que le contenu sera considérablement réduit. Il y aura beaucoup de contenu de qualité grâce aux partenariats et licences réunis par Disney, mais en contrepartie du prix, le service proposera tout simplement moins de contenu.

Disney+ vaut-il le coup en termes de contenu ?

Jusqu’à présent, nous savons que le futur service de streaming n’aura pas de contenu en dehors de l’écosystème Disney. Ce manque de contenu peut sembler assez évident, mais nous savons aussi que Netflix et Hulu proposent une offre de streaming très variée grâce à leurs partenariats et contrats de licence.

Certes, Walt Disney dispose d’une véritable panoplie de contenus sur lesquels s’appuyer, notamment si Disney+ embarque aussi le contenu du réseau Fox. Cependant, l’offre de streaming vidéo ne disposera d’aucun contenu de type R ou destiné aux adultes et même si Disney a officialisé le rachat de Fox, il est peu probable que les contenus du réseau soient intégrés totalement dans le service Disney+.

Par ailleurs, les séries originales de Marvel sur Netflix ne seront en aucun cas transmises au service de streaming Disney+. Si les sagas Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones ont toutes été annoncées sans suite, il est à espérer que les saisons précédentes des séries demeureront sur la plateforme Netflix.

De toute façon, il est beaucoup trop tôt pour savoir exactement comment Disney+ verra le jour, puisque nous n’avons aucune idée de la stratégie de la marque et du tarif d’abonnement. En tout cas, Disney prévoit puiser dans son coffre-fort de licences pour créer une nouvelle plateforme exclusive et attractive.