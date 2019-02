Hulu pourrait reprendre les séries Marvel de Netflix

Amateurs des séries Marvel, votre attente pourrait être écourtée!

Les relations entre Disney et Netflix sont un peu tendues en ce moment. Les titres produits par le premier, dont les séries télévisées de Marvel, ne sont plus diffusés sur la plateforme de streaming vidéo depuis quelque temps. Certaines des productions ont même dû être annulées et devront probablement attendre l’ouverture de la propre plateforme de streaming de Disney, prévue pour cette année. De son côté, Hulu, l’autre plateforme de SVOD américaine, entend bien profiter de ce petit conflit pour proposer son service et espérer récupérer et diffuser certaines séries Marvel de Netflix.

Hulu s’intéresse aux séries télé Marvel

«Marvel a une tonne de titres qui pourraient nous intéresser», a déclaré Craig Erwich, vice-président principal des originaux de Hulu, au micro de TheWrap. L’intérêt porté par l’entreprise à l’égard de ces titres est en effet important, mais à l’occasion de son entrevue, le responsable s’est toutefois réservé de ne pas expliciter les titres auxquels il fait allusion. Cependant, il pourrait être facile de les deviner, du moins s’il s’agit des séries TV Marvel que Disney a retirées de la main de Netflix. Hulu pourrait ainsi reprendre des titres comme Daredevil, Iron Fist ou The Punisher, mais rien n’est encore sûr pour le moment. Il pourrait également s’agir de nouveaux titres que le producteur américain n’a pas encore confiés à Netflix.

Bref, aucune précision n’a encore été faite à ce sujet et rien ne dit non plus que Disney va accepter de traiter avec Hulu, d’autant que sa propre plateforme de streaming s’apprête à ouvrir ses portes, mais un point convient tout de même d’être précisé: Disney est actionnaire majoritaire (60%) de la société Hulu. Si un contrat est signé entre les deux, le premier n’aura donc rien à perdre. D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois puisque la plateforme américaine se prépare à accueillir quatre nouvelles séries d’animes Marvel, à savoir Howard The Duck, M.O.D.O.K, Hit-Monkey et Tigra & Dazzler Show.

Avec un peu de chance, on pourra bientôt revoir nos superhéros favoris de Marvel au petit écran!