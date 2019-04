Fin d’iTunes : pourquoi Apple renonce à son appli phare ?

Pourquoi avoir choisi Apple? Lorsqu’on pose cette question aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad, la plupart d’entre eux mettent de l’avant l’expérience de logiciel réussie. Le fait est que la marque à la pomme se concentre particulièrement dans la mise en place de ces logicielles afin qu’elles puissent répondre, aisément, aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Toutefois, Apple n’est pas toujours satisfait des contenus qu’elle propose dans son Store. De plus, iTunes fait partie des plus grands boulets que l’entreprise traîne depuis des années. La raison? Cette application, qui cartonnait dans le passé, ne correspond plus tout à fait aux attentes des utilisateurs de cette ère. Si on le connait depuis les premiers iPhone, les mises à jour se font rares (pour ne pas dire inexistantes). Devrons-nous donc lui faire bientôt nos adieux?

Un changement majeur pour iTunes

Pour la nouvelle version de macOS, la 10.15, Apple prévoit des changements importants, notamment vis-à-vis des fonctionnalités iTunes. En effet, il est prévu qu’iTunes soit divisé en plusieurs applications indépendantes. En plus de l’Apple TV, une application annoncée durant la révélation du service, il y aurait également Apple Music, Apple Podcasts et Apple Books.

Pour que les utilisateurs puissent profiter d’un usage moderne, toutes ces applications se baseront sur la technologie Marzipan. Dans la pratique, qu’est-ce que cette nouvelle technique pourrait apporter aux utilisateurs? Il s’agit tout simplement d’un moyen qui permet d’adapter les applications iPad vers le Mac.

Alors, dit-on adieu ou non à iTunes?

Avec la sortie de ces nouvelles mises à jour, l’utilisateur doit-il faire le deuil d’iTunes? Pas tout à fait! En effet, Apple n’a pas l’intention d’écarter totalement cette application. La raison est que pour le moment, le fabricant ne trouve pas encore de solution pour une synchronisation manuelle de ses appareils. Sauf que, bien évidemment, les fonctionnalités et le rôle d’iTunes ne seront plus aussi importants. Par contre, si l’on se réfère aux événements récents, Apple pourrait faire sortir petit à petit iTunes pour laisser place à une application qui réussira à mieux répondre aux attentes actuelles.

Bien qu’on ne dira pas adieu à iTunes dans les prochains mois, il est très intéressant de savoir que l’entreprise a des plans pour iTunes. Certes, il faudra être encore patient avant de découvrir le sort de cette application mal-aimée!