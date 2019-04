Devil May Cry 5: Des niveaux d’ancienne génération

Malgré beaucoup de style, Devil May Cry de Capcom est un flagrant pas en arrière par rapport au design de ces niveaux.

Commençons par le début

Restez avec moi. Je suis un grand fan de la série Devil May Cry depuis ses débuts. La première fois que j’ai vu Dante sortir Ebony et Ivory pour repousser la moto que Lady lui balançait par la tête, du haut de mes 13 ans…je capotais. Depuis le moment ou j’ai combattu Phantom, l’araignée de lave dans le premier opus, je suis resté accroché à ce monde immersif, sombre et gothique.

On va passer à côté du 2, parce qu’il n’y a rien a dire.

Dante’s Awakening est, à mon humble avis, un chef-d’oeuvre. Le troisième opus nous présente les débuts du chasseur de démon, tout en affrontant à maintes reprises son frère Virgil. Les armes et les boss, tous aussi difficiles à maîtriser les uns que les autres, offraient une variété de gameplay que je n’avais pas expérimenté depuis longtemps. Bref, j’ai acheté le jeu à 3 reprises. Lors de sa sortie initiale, la special edition et le remaster sur PS4.

Devil May Cry 4, quoiqu’imparfait, offrait une histoire captivante avec le nouveau protagoniste Nero et son Devil Bringer. Les personnages étaient intéressants et le gameplay était l’évolution logique dans la série.

La nouvelle mouture

Lorsque Hideaki Itsuno s’est présenté sur scène lors du E3 2018 pour présenter le retour aux sources avec Devil May Cry 5, je ne tenais plus en place.

Ce qui nous amène dans le vif du sujet: après DMC4, nous avons eu droit au reboot intitulé Devil May Cry: DmC produit par Ninja Theory. Je ne m’attarderai pas aux réactions, aux reviews, au redesign de Dante ni à l’histoire. Le sujet ici est «Level Design». Après avoir complété le jeu à plus de 3 reprises, je ne peux que vénérer l’équipe derrière cette itération. Les mécaniques étaient uniques. On avait sérieusement l’impression que les limbes étaient un personnage en eux-mêmes, les niveaux bougeaient et se modifiaient au cours de notre avancement. Les couleurs étaient vibrantes et la direction artistique était variée. Le concepteur prenait des risques au bénéfice du joueur. Chaque mission semblait appartenir à son propre monde.

Le pas par en arrière

Lorsque Hideaki Itsuno s’est présenté sur la scène lors du E3 2018 pour présenter le retour aux sources avec Devil May Cry 5, je ne tenais plus en place, j’attendais la sortie du prochain opus comme un enfant attend ses cadeaux à noël. Rendons à César ce qui revient à césar: RE Engine, initialement développé pour Resident Evil 7, fait des merveilles. Les personnages sont magnifiques, le gameplay est époustouflant et que dire des cutscenes! Même la trame sonore est impressionnante; je me suis surpris à écouter la soundtrack sur Spotify à plusieurs reprises.

Mais…. le level design est d’une médiocrité indescriptible. Des surfaces planes, quelques verticalités, des orbes rouges et que dire des niveaux dans le qliphoth. Chaque niveau se ressemble et même si je suis en contrôle de chasseurs de démons acrobates, je me retrouve chaque fois dans une arène vide et uniforme pour ensuite progresser vers une autre arène.

Oui, le fait de jouer avec 3 personnages différents semble maquiller le manque d’imagination de l’équipe responsable du design des niveaux, mais après la variété et les mécaniques de DmC, je me retrouve dans des niveaux redondants et monochromes avec du plateforming digne du premier Spyro. Ma plus grande surprise est de voir que tous ces artifices ont réussi à duper tout le monde.

En effet, la présentation est tellement soignée et l’action est si enlevante que le joueur ne peut qu’être transporté par ce qu’il voit et entend, ce qui est tout à fait justifiable lorsque la musique augmente le rythme en plus de voir le fameux SSS apparaître après avoir mis une raclée aux ennemis avec Dante équipé de Balrog et Cavaliere passant par Rebellion avec un Devil Trigger actif.

Mais en tant que vétéran de la série, ayant traversé vents et marées à travers les multiples itérations, je ne peux qu’être grandement déçu par cet aspect dans le dernier venu.

Vous n’êtes pas d’accord ? Rejouez les missions encore une fois en sautant les cutscenes.

