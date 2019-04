Capcom lance une borne d’arcade rétro pour la maison

Le rétro est de retour dans les tendances gaming de cette saison. La compagnie de jeux vidéo Capcom a donc également décidé de suivre le mouvement en présentant au grand public le Capcom Home Arcade. Toute nouvelle, toute belle, cette console reprend la forme du logo de la compagnie. Et au-delà de l’esthétique, le contenu vaut le détour.

Capcom Home Arcade : 16 jeux préinstallés

Première impression : le design du Capcom Home Arcade est très original. Elle reprend en effet les deux couleurs phares de la marque. Mais il ne faut pas s’arrêter à l’apparence, il est également important de mettre des mots sur le contenu et notamment l’expérience de jeu dont bénéficieront les joueurs. Surfant sur la vague rétro, Capcom a réussi, grâce à cette console, à offrir une expérience de jeu d’arcade des plus impressionnantes, que cela soit en jeu solitaire ou multiple.

Quant à ce que la bête a dans le ventre, sachez que Capcom a décidé d’y compiler les 16 meilleurs jeux de l’âge d’or de l’arcade.

1944: The Loop Master

Alien vs Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots: Fullmetal Madness

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls ‘n Ghosts

Giga Wing

Street Fighter II: Hyper Fighting

Mega Man: The Power Battle

Progear

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo

Une expérience de jeu à l’ancienne

Les utilisateurs qui se tournent vers cette console de jeu sont ceux qui veulent retrouver la sensation des jeux arcades d’antan. Bonne nouvelle : vous serez bien servi avec Capcom Home Arcade. Cette machine est équipée de deux sticks et des boutons haut de gamme qui reproduisent efficacement (et dans le plus grand esthétisme) l’expérience de jeu originale. Si vous recherchez de l’authenticité et une expérience de jeu unique, n’hésitez pas.

Autre petit plus : il sera possible de jouer en solo, en compétition ou en coop.