Un dernier souffle et puis s’en va. Tout comme la Playstation 4, la XBox One S de Microsoft vit ses derniers mois avant de passer le relai à la prochaine génération. Et qui dit passage de relai, dit petite refonte. On est habitués. C’est ainsi que Microsoft vient d’annoncer, quelques mois avant l’E3, l’arrivée de son XBox One S All Digital, une version de la console à 350$ CA dépourvue de lecteur de CD.

Une XBox sans lecteur de CD, avec trois jeux inclus

C’est donc ce mardi 16 avril qu’a été diffusée la dernière de l’émission de Microsoft Inside XBox, présentant les nouveautés de la marque. Deux mois avant l’E3, qui doit voir l’annonce de la nouvelle génération de XBox, le géant au X vert a présenté une version allégée de la XBox One S, sobrement intitulée XBox One S All Digital.

Comme son nom l’indique, la console sera entièrement basée sur les données en ligne, donc sans lecteur CD. Microsoft devient ainsi le premier des trois géants de la console à se lancer dans le tout digital.

Trois jeux sont déjà préinstallés dans le package: Minecraft, Forza Horizon 3 et Sea of Thieves, le tout pour 350 $ CA. Un prix qui, finalement, ne semble pas si bas qu’on aurait pu le penser, puisque la XBox One S est régulièrement proposée quasiment pour le même prix avec deux manettes.

La sortie de la One S All Digital est prévue pour le mois de mai. Gageons que son prix descendra dans les prochains mois.

