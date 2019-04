Une page se tourne. Après quatorze ans de (plus ou moins) bons et loyaux services, BlackBerry Messenger prendra sa retraite en mai prochain, succombant au succès de Facebook Messenger et Whatsapp.

BlackBerry Messenger, pionnière des applications de messagerie

L’annonce a été faite sur le site officiel de l’application : BlackBerry Messenger, disparaîtra le 31 mai prochain. Lancé en août 2005, et géré depuis août 2017 par l’entreprise indonésienne Emtek, le service de Blackberry rebaptisé BBM, succombe aux assauts de la concurrence. BlackBerry s’explique :

« L’industrie des nouvelles technologies évolue très rapidement et malgré nos efforts, les utilisateurs ont choisi d’autres plateformes, lit-on sur le blog. Même si nous sommes tristes de lui dire adieu, il est temps de mettre fin à BBM . »

Ancienne gloire devenue obsolète, BlackBerry se plaçait comme un concurrent direct des premiers iPhones, notamment grâce à son service de messagerie. Alors que les mobiles BlackBerry représentaient plus de 20% des appareils vendus dans le monde en 2009, leur part de marché a graduellement chuté jusqu’à atteindre 0% en 2017.

Souvenons avec nostalgie du temps pas si lointain où il y avait d’un côté les pro-iPhone et de l’autre les pro-BlackBerry. La fin d’une époque.

