Comment activer le «dark mode» sur Facebook Messenger

Préparez-vous à une belle révolution de votre Facebook Messenger!

Beaucoup l’ont attendu et il est finalement arrivé! Alors qu’on apprenait récemment qu’on pouvait supprimer un message sur Messenger, c’est maintenant le Dark Mode, ou Mode Sombre, qui est désormais disponible sur la populaire application de messagerie instantanée. À l’insu de tout le monde, le réseau social a déployé discrètement la nouvelle fonctionnalité avec la dernière mise à jour de son application de messagerie. Pour rappel, le dark mode assombrit votre écran, détend vos yeux et permet également de ne pas trop solliciter la batterie si vous êtes sur un smartphone à écran OLED. C’est une fonctionnalité qui tend à se répandre actuellement sur les OS et les applications de tout genre. Pour Facebook Messenger, elle a été annoncée depuis un bout de temps et c’est maintenant qu’elle est enfin disponible.

Profitez du dark mode sur votre Facebook Messenger

Pour profiter du nouveau mode sombre sur Facebook Messenger, il faudra bien entendu commencer par mettre l’application à jour. Une fois que c’est fait, le reste de l’opération est simple. Il ne sera pas nécessaire de passer par les paramètres de l’appli; tout ce que vous aurez à faire, c’est d’ouvrir une conversation (n’importe laquelle), aller dans les paramètres de celle-ci et changer l’emoji défini par le croissant de lune. Après, il vous suffira de l’envoyer! Une pluie de lune s’abattra alors sur votre écran, laquelle sera ensuite suivie du message «Vous avez trouvé le Mode Sombre». Maintenant, vous pouvez donc profiter du nouveau mode sur votre application Messenger! Toutefois, pour le garder définitivement, il convient de l’activer, en passant cette fois dans les paramètres de l’application.

À noter que cette nouvelle fonctionnalité n’est pour le moment disponible que pour certains utilisateurs seulement. Le déploiement semble progressif et le réseau social souhaite recevoir les premiers retours avant de la déployer pour tous les utilisateurs. D’ailleurs, quand vous procéderez à la démarche décrite plus haut, Facebook vous indiquera que le dark mode est «En chantier». Le nouveau mode reste en cours de développement, mais quelques chanceux ont déjà le privilège de pouvoir le tester.

Il s’agit certainement d’une excellente nouvelle pour tous ceux qui attendaient ce mode avec impatience et pour cause; il s’agit vraiment d’une belle idée!