Windows 10 19H1 : les nouveautés de la mise à jour

C’est officiel : la nouvelle version de Windows 10, intitulée 19H1, sera bientôt disponible pour le grand public. Avant l’arrivée de cette toute nouvelle mise à jour sur toutes les plateformes qui prennent en charge Windows 10 en mai 2019, voici toutes les nouveautés apportées par Windows 10 19H1.

Les nouveautés du thème de Windows 10 19H1

L’aspect visuel représente certainement le changement le plus important dans cette nouvelle mise à jour. Avec la sortie de Windows 10 19H1, les utilisateurs pourront désormais se tourner vers le thème « clair ». Si vous avez du mal à choisir entre les deux grands thèmes proposés, vous pouvez décider de combiner les deux en maintenant le thème sombre pour les applications et en choisissant le thème clair pour l’affichage Windows.

Cortana

Cortana, l’assistant numérique de Microsoft, a été intégré au système depuis 2015. Malheureusement, le succès n’était pas vraiment au rendez-vous. Résultat : Cortana ne sera plus présent dans cette nouvelle mise à jour.

Émojis

Aujourd’hui, l’on ne s’exprime plus efficacement sans les émojis. Comprenant les intérêts du grand public pour ces derniers, Microsoft a décidé de miser sur un nouveau raccourci permettant d’ajouter plus facilement et rapidement de nouveaux émojis à vos textes (au total, vous aurez à profiter de plus de 230 nouveaux émojis 12.0).

Ce n’est pas tout, vous pourriez également profiter d’autres caractères spéciaux et des Kaomoji, des émoticônes à succès au Japon.

Windows Sandbox

Les professionnels seront heureux de découvrir le Windows Sandbox. Comme vous l’aurez compris à son nom, il s’agit d’un environnement de travail allégé, dans un bac à sable. Cette fonctionnalité destinée, uniquement, aux utilisateurs de Windows 10 Pro et Windows Entreprise permet un meilleur contrôle sur l’utilisation de son espace de travail.

Paramètres

Les paramètres de Windows 10 se montrent sous un tout nouveau jour. Pour faciliter le paramétrage, la nouvelle mise à jour comporte des nouveautés intéressantes : l’intégration des réglages des connexions Ethernet, la nouvelle interface des options de connexion à la session, la gestion des polices, etc.

D’autres mises à jour

Ce n’est pas tout, avec cette version 19H1, vous pourriez également profiter de :