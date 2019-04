Le navigateur Brave vous rémunère quand vous regardez ses pubs

Depuis quelques semaines, le navigateur Brave fait beaucoup parler de lui. Il se place en concurrent direct des géants Chrome et Mozilla, ni plus ni moins. Son fer de lance : la sécurité et la vie privée des utilisateurs. Mais le navigateur qui monte a également pour ambition de réinventer la publicité en ligne. C’est d’ailleurs pour cette raison que Brave lance les publicités payantes.

Le principe : les utilisateurs obtiendront de l’argent en contrepartie de leur « attention ».

Recevoir de l’argent en regardant des publicités sur Brave

Pour être payé, il suffit d’activer les publicités dans les paramètres pour commencer à recevoir vos gains. Mais attention, il ne s’agit pas « d’argent » physique -pour le moment. Ce sont des jetons, les Basic Attention Tokens, que vous offrira le navigateur.

Dans un futur proche, vos jetons pourront être échangés contre des contenus premium. Vous pourriez même, grâce à eux, obtenir des cadeaux physiques. Mais plus important encore, Brave prévoit d’offrir aux utilisateurs la possibilité de transformer les jetons en argent. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs vivant aux États unis, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Toujours dans le respect de la vie privée

Mais même si Brave vous incite à regarder des publicités, cela ne signifie pas qu’il trahit votre vie privée. Contrairement à d’autres navigateurs, Brave estime que cette plateforme publicitaire payante est également très respectueuse, notamment sur la collecte de données. Voici une explication détaillée par l’entreprise :

« Contrairement aux annonces numériques classiques, la correspondance des annonces s’effectue directement sur le terminal de l’utilisateur. Par conséquent, les données d’un utilisateur ne sont jamais transmises à qui que ce soit, y compris Brave. Accéder à l’attention des utilisateurs ne nécessite plus une collecte de données utilisateur à grande échelle »

Après le scandale Facebook et Cambridge Analytica, espérons que des leçons auront été retenues.