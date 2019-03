Brave ou Google Chrome ? C’est la question qui affole, actuellement, le monde des navigateurs web. Comment faire le bon choix ? Voici tous les points à connaître.

La vitesse

La rapidité est la principale caractéristique pour différencier un navigateur d’un autre. Contrairement à Chrome, Brave bloque toutes les annonces publicitaires ainsi que les trackers par défaut. Cela permet, ainsi, à tous les sites web ouverts sur Brave de se charger plus rapidement que sur Chrome. Selon les chiffres, le navigateur Brave ouvre 3 fois plus rapidement les sites populaires comparés aux autres navigateurs. Pour vous faire une idée du temps que vous gagnez, par rapport aux autres navigateurs, une statistique vous sera donnée sur Brave.

La confidentialité

Les problèmes de confidentialité sont très courants sur les sites web. Si l’installation d’antivirus sur un ordinateur constitue une solution judicieuse, il est important de se tourner vers un navigateur web qui permet de respecter la vie privée des utilisateurs. Brave bloque toutes les annonces par défaut (contrairement à Chrome, qui demande l’installation d’une extension tierce pour le faire, citons, par exemple Ad Block). Brave bloque également le tracking.

Sur Chrome, les grands annonceurs comme Google ou Facebook utilisent des cookies pour suivre les habitudes de navigation d’un utilisateur sur la plupart des sites web. En bloquant ces cookies, Brave limite la quantité de données que Facebook, Google et les autres réseaux publicitaires peuvent collecter à votre sujet ainsi qu’à vos habitudes de navigation. Brave stocke toutes vos données de navigation localement sur votre ordinateur. Cela signifie que vous avez la possibilité de les supprimer à tout moment. Brave prend, également, en charge la navigation dans Tor. Cela fait de lui le premier navigateur polyvalent.

La sécurité

En plus de la confidentialité, vous devez également prendre en compte la sécurité que vous obtiendrez sur chaque navigateur web. De manière, générale, il suffit de mettre à jour votre navigateur pour profiter d’une sécurité satisfaisante. Cependant, certains navigateurs seront plus pratiques que d’autres. Brave crypte automatiquement la connexion de votre site web lorsque cela est possible (sous Chrome, cela ne se produit qu’avec une extension). Brave prend également en charge toutes les extensions Chrome, y compris les gestionnaires de mots de passe qui font le succès de ce navigateur (notamment LastPass ou encore 1Password).

Les inconvénients de Brave

Bien que sur plusieurs points Brave remporte, haut la main, la donne l’on rencontre, de temps en temps certains bugs. Par exemple, il se peut que Brave bloque une partie du site web que vous souhaitez charger. Mais lorsque cela se produit, il suffit de cliquer sur l’icône du « lion » et bousculer le bouclier vers le bas. Heureusement, après les dernières mises à jour de Brave, ce petit souci n’a pas été déploré depuis quelque temps.

En clair : testez le pouvoir du lion !