Oppo Reno : fiche technique, prix, date de sortie

Oppo vient d’officialiser ses nouveaux smartphones dans la gamme Reno, en Suisse : l’Oppo Reno classique et sa version améliorée, l’Oppo Reno 10x Zoom. Et si l’on se réfère à toutes les informations communiquées sur ces téléphones, l’innovation est bien le maître mot.

La caméra «aileron de requin»

Le design est certainement le point qui fera le plus parler de ces smartphones. Le fabricant a décidé de leur offrir un mécanisme assez singulier au niveau de l’appareil photo. Sur chaque smartphone, l’appareil photo coulisse vers le haut et fera étrangement penser à un aileron de requin.

Suivant le pas du Huawei P30 Pro, l’Oppo Reno 10x Zoom est équipé d’un zoom hybride x10.

Les caractéristiques des Oppo Reno et Oppo Reno 10x Zoom

Voici tout ce qu’il y a à retenir quant aux caractéristiques de ces nouveau-nés d’Oppo.

L’Oppo Reno

Écran 6,4 pouces AMOLED

Processeur : Snapdragon 710

RAM : 6 ou 8 GO

Stockage : 128 ou 256 GO

Appareil photo : 48 et 5 mégapixels

Frontal : 16 mégapixels

Batterie : 3765 mAh

Prise jack

L’Oppo Reno 10 x Zoom

Écran : 6,6 pouces AMOLED

Processeur : Snapdragon 855

RAM : 8 GO

Stockage : 256 GO

Appareil arrière : 48 mégapixels, 13 mégapixels, 8 mégapixels

Frontal : 16 mégapixels

Batterie : 4065 mAh

Pas de prise jack

Le système d’exploitation des deux modèles est Android 9.0 Pie. Pour le grand bonheur des utilisateurs 3.0, Oppo n’a pas oublié d’y installer le port USB-C. Pour rappel, ces smartphones de la nouvelle génération sont compatibles avec la charge VOOC 3.0 et dispose, également, d’un lecteur d’empreintes digitales dissimulé sous l’écran. Bref, vous y trouverez toutes les options les plus tendance du moment.

Prix et disponibilité

Les deux Oppo Reno ne seront pas disponibles à la même date et évidemment, ils ne seront pas non plus commercialisés aux mêmes prix. Pour l’Oppo Reno classique qui sortira le 10 mai, il faudra compter 499 euros. Pour l’Oppo 10X Zoom, qui lui sortira au début du mois de juin, il faudra dépenser dans les 799 euros. On retrouvera également un modèle 5G à 899 euros, mais pour la Suisse uniquement.

Quoi qu’il en soit, c’est l’ère du RENOuveau.