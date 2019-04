Oppo Reno lance un smartphone à caméra «aileron de requin»

Cette nouvelle gamme de smartphone d’Oppo promet!

Le monde de la technologie n’a pas fini de nous surprendre. Lorsqu’on croit avoir tout vu, quelque chose de nouveau se pointe le bout du nez. Si depuis plusieurs mois l’euphorie des smartphones pliable a gagné les utilisateurs du monde entier, un nouveau mécanisme pourrait bien faire parler de lui. Ce dernier est une invention signée Oppo. Après Find X, RX 17 Neo et Pro, le fabricant présente (avec beaucoup d’enthousiasme) la nouvelle gamme, le Reno. Et une chose est sûre: cette petite particularité dont cette gamme est dotée fera des curieux.

Un aileron de requin sur un smartphone ?

Oppo tente par tous les moyens de se faire une place d’honneur sur le marché du smartphone et il faut croire que chaque année, l’entreprise apporte quelques petites « innovations » pour que cette quête rencontre un franc succès. L’on se souvient, notamment, de la caméra frontale motorisée avec son Find X. Aujourd’hui, pour la nouvelle gamme Reno, présentée le 10 avril dernier, Oppo a misé sur une caméra pop-up en forme d’aileron de requin. Oui, vous avez bien lu ! En fait, cette nouvelle option se tourne sur un mécanisme se soulevant d’un seul côté pour faire place au capteur photo avant. Comme le tiroir ne se lève que d’un seul côté, cela donne une forme triangulaire.

Reno, le premier représentant de la nouvelle gamme

Premier venu de la nouvelle gamme, Reno promet déjà une utilisation unique et des spécificités ludiques, mais pratiques. En effet, grâce à cette spécificité, soit le mécanisme ne se soulevant que d’un seul côté, le fabricant a pu offrir un smartphone dont l’écran occupe une grande partie de la façade, soit 91.3 % de celle-ci. Selon les dernières informations, Oppo Reno sera disponible en deux versions pour la Chine et la version la plus chère sera équipée d’une dalle OLED de 6.6 pouces ainsi qu’un zoom hybride x 10 (une caractéristique que l’on avait déjà bien appréciée chez le P30 Pro de Huawei). Pour le moment, l’on ne sait pas encore quelle sera la version disponible de la Reno pour la France. Quoi qu’il en soit, voici quelques informations supplémentaires à son sujet :

Processeur : Snapdragon 855

Ram : 6 et 8 GO

Batterie : 4 065 mAh avec recharge rapide

Une chose est certaine: le Oppo Reno est intrigant et on a bien hâte de le voir en action!