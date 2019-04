Test : Huawei P30 Pro, meilleur smartphone de l’année ?

Huawei maintient la cadence. L’année dernière, l’on se rappelle l’arrivée triomphale du P20 Pro et son capteur photo des plus performants. Six mois plus tard, c’est le Mate20Pro, toujours avec un appareil photo spectaculaire, qui fait le succès de la marque. Si le nouveau Mate est prévu pour cet automne, le nouveau venu de la gamme P, le Huawei P30 Pro, arrive avec les premières fleurs du printemps. Et un test s’impose.

Si son prédécesseur a su se frayer un chemin vers le podium des meilleurs smartphones de 2018, Huawei réussira-t-il a donner le même parcours au P30 Pro ? Quelles seront les caractéristiques qui le différencieront de son ainé le P20 Pro ? Quelles sont les améliorations apportées, notamment au niveau de la puissance, l’autonomie et surtout l’appareil photo ? Déjà disponible depuis le 5 avril dernier, voici tout ce que vous devez connaitre à propos de ce smartphone avant de se lancer dans son achat.

Alors, le Huawei P30 Pro, meilleur smartphone de l’année ? Place au test.

Design : on adhère !

Lors de la première prise en main du Huawei P30 Pro, vous remarquerez tout de suite que son design ressemble trait pour trait (du moins à quelques détails près) à celui du Mate 20 Pro, sorti en 2018. Le constructeur chinois s’est, en effet, inspiré de ce modèle-ci. Contrairement à ce que la logique nous pousse à penser, c’est avec le Mate 20 Pro qu’il est préférable de mettre à niveau le nouveau joujou de Huawei plutôt qu’avec le P20 Pro, son ainé de la même gamme.

Concrètement, que retrouve-t-on au niveau du design ? Toutes les caractéristiques qui ont fait tabac sur le Mate 20 Pro : les bords incurvés à gauche et à droite de l’écran, la forme en général et cette sensation somptueuse lors de la prise en main (à une ou à deux mains). Et pour les dimensions ? Les différences entre la taille du P30 Pro et celle du Mate 30 Pro sont petites (environ 0.08 pouce). Et pour cause, l’écran du premier modèle est de 6.47 pouces contre 6.39 pouces pour le second.

Dès la première prise en main, vous ressentirez tout de suite cette sensation de « robustesse » que l’on retrouve déjà chez les modèles sortis en 2018. Parlons maintenant du poids. Une fois de plus, il reprend les mêmes caractéristiques que le Mate 20 Pro car son poids est également de 189 grammes. Alors oui, comparé au fameux S10 + de Samsung, il y a une différence de 14 grammes, mais ce surplus ne se fait pas beaucoup ressentir lors d’une utilisation dans la vie quotidienne.

Puissance et performance : le duo gagnant de Huawei

Une fois encore, Huawei a choisi d’équiper ce nouveau téléphone du même processeur que celui du Mate 20 Pro, le Kirin 980. Il y a toutefois une petite grande différence qu’il est important de préciser : si la RAM est de 6 Go chez Mate 20 Pro, elle est de 8 Go chez le P30 Pro. Ce léger gain permet à ce nouveau-né de la gamme P d’être un peu plus rapide dans le lancement de certaines applications.

Et à l’usage, qu’est-ce que ça donne ? Les utilisateurs peuvent profiter d’une grande réactivité de l’appareil. Vous pouvez, très bien, passer d’une application à une autre et revenir à l’écran principal en un seul clic. Vous souhaitez installer des jeux puissants et gourmands comme Fortnite ? Aucun souci, cet appareil est tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une expérience de jeu intéressante et sans ralentissement.

Mais face à cette puissance et cette performance, l’autonomie n’est pas en reste. En effet, le P30 Pro est doté d’une batterie de 4200 mAh, la même batterie que l’on a déjà retrouvée chez le Mate20Pro. Pour un usage quotidien (connexion, vidéo en streaming, message, GPS, appel, etc.) le P30 est remarquable. Comparé au Mate 20 Pro, il ne demande à être chargé qu’après quelques jours de plus. Autre bonne nouvelle, il ne vous faut que 20 minutes pour atteindre la moitié de la batterie et moins d’une heure pour une recharge complète. Bien évidemment, pour obtenir ces résultats, il convient d’utiliser le chargeur Super Charge de 40 Watts qui est livré avec le smartphone.

Appareil photo : REMARQUABLE

C’est certainement au niveau des prises de vue que l’appareil réussit le plus à tirer son épingle du lot. Et pour cause, si le Mate 20 Pro est équipé de 3 capteurs photo, Huawei a décidé d’en ajouter un autre ce qui fait un total de 4 capteurs photo. Trois capteurs circulaires et un capteur carré. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans la pratique, quel genre de photo peut-on faire avec le Huawei P30 Pro ? Avant d’attaquer les grandes lignes, voici ce qu’il faut savoir sur les quatre dispositifs qui l’équipe :

– Le premier capteur : 40 MPx – 27 mm et une ouverture f/1.6

– Le deuxième capteur : 20 MPx – 16 mm et une ouverture f/2.4

– Le troisième capteur : 8 MPX – 125 mm et une ouverture f/3.4 avec un zoom x5

– Le quatrième capteur : Tof 3D

Fort de son partenariat avec Leica, Huawei et ses ingénieurs ont un seul objectif : offrir des clichés encore plus lumineux même lorsque la luminosité est très faible. Pour ce faire, des petits changements ont été apportés ici et là. Au lieu des clichés classiques en RVB, le P30 Pro capture les photos en RJB. Résultat : l’on peut capturer encore plus de lumière tout en restant dans le ton naturel et les colorimétries naturelles.

Un véritable atout, car même dans une pièce très sombre, la qualité de la photo est toujours remarquable. Une autre innovation importante : le capteur pour le zoom change de forme. Le capteur carré vous permettra, alors, de bénéficier d’un zoom en 5 x en optique, en 10 x en hybride et en 50 x en numérique. Dernière nouveauté : le stabilisateur qui permet des résultats impeccables en mode vidéo.

En clair : jetez-vous dessus !