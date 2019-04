Attention phishing : sur Chrome, une fausse barre d’adresse veut vous piéger

Alerte phishing. Avec des utilisateurs de plus en plus méfiants, les pirates redoublent d’intelligence pour trouver des techniques encore plus efficaces pour les berner plus facilement. James Fisher, chercheur et expert en sécurité, vient par exemple de découvrir une technique qui pourra toucher très facilement les utilisateurs de Chrome. Le principe ? Créer une fausse barre de recherche pour rendre les sites frauduleux plus réalistes. Découvrez les détails ici.

Une barre de recherche sous forme d’image

Le développeur James Fisher a mis au point une technique de piratage qui une fois dans de mauvaises mains pourra faire beaucoup de ravages. Sur son site, où il explique en détail les fondements de ce phishing, l’utilisateur peut voir que lorsqu’on déroule la page, la barre d’adresse originale de Chrome disparait pour faire place à une barre d’adresse totalement truquée. Sur cette barre, on voit l’URL de la Banque HSBC.

Pour sembler encore plus vrai, le pirate a même eu l’idée de simuler un nombre d’onglets ouverts dans le navigateur. Ainsi, les utilisateurs qui ne font pas attention peuvent tomber très rapidement dans le piège. Il s’agit, en effet, d’une simple image placée en haut de page qui causerait plusieurs problèmes de sécurité aux victimes. Mais l’internaute pourra y placer n’importe quelle adresse de son choix, et là, les pirates pourront suivre son activité de A à Z. Ils pourront même aspirer les identifiants tapés par l’internaute.

Phishing sur Chrome : comment ne pas se faire avoir?

Cette attaque est très difficile à repérer, ce qui rend encore le phishing plus dangereux. Heureusement, il est tout à fait possible de l’éviter. Face au partage exponentiel de cette publication, le site 9To5Google donne une astuce simple pour repérer cette fausse barre et faire apparaitre la barre originale : verrouiller puis déverrouiller son smartphone. Essayez et vous verrez qu’après cela, les deux barres d’adresse se montrent de manière apparente : la première (la vraie) en haut et la deuxième (la fausse) en bas.

Bien que cette faille ne soit pas encore exploitée par les pirates -du moins jusqu’ici- il faut toujours ouvrir l’œil et ne jamais entrer ses données personnelles sur des sites que vous ne connaissez pas.