La nouvelle mise à jour de Chrome, connue sous le nom de Google Chrome 74, a été publiée il y a quelques heures. Et comme on pouvait s’y attendre, plusieurs nouveautés seront mises à disposition des utilisateurs. Avec une montée en puissance du «dark mode», Windows a décidé d’offrir, également, un mode sombre à cette nouvelle version du navigateur. Quoi d’autre ? Voici, en avant-première, les principales nouveautés qui vous attendent dans cette version mise à jour.

Le «dark mode» sur Chrome 74

Cette nouveauté est certainement la plus attendue par les utilisateurs. Comme dévoilé sur le site 9to5Google, l’utilisateur devra aller dans « paramètres des couleurs » et cocher le mode « Sombre » dans le menu « Choisir votre mode d’application par défaut » pour appliquer ce nouveau thème très tendance. Si cette fonctionnalité permet d’assombrir l’interface de Windows 10, désormais, elle permet également de rendre son navigateur plus sombre.

Comme vous le remarquerez sur les images de 9to5Google, la transition se fait en quelques secondes pour passer du mode clair au mode nuit. Néanmoins il faudra attendre un peu, car sa mise en place se fait petit à petit. Même si votre navigateur est bien mis à jour, il se peut que vous ne puissiez pas encore en profiter. D’ailleurs, pour le moment, seule une poignée d’utilisateurs l’a déjà testé et adopté.

Le blocage des animations

Une autre fonctionnalité attendue par les utilisateurs : le blocage des animations. Si vous n’êtes pas fan des fameuses images qui bougent, vous pouvez tout simplement les désactiver dans les réglages de votre écran. Certes, il s’agit d’une caractéristique typique de Windows et du navigateur Chrome, mais si tel est le choix de l’utilisateur, Chrome respectera.

L’économie de données

Si vous avez un smartphone tournant sur le système Android, vous connaissez certainement l’option « Data Saver ». Ce dernier est particulièrement utile pour économiser la bande passante. Se basant sur le même principe, Chrome pourra proposer cette option, mais sous le nom de « Lite mode ». Mais pour le moment, l’on ne connait pas encore grand-chose sur ce mode.

On vous en dit plus dans les prochains jours !