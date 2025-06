Fairphone 6 : plus modulaire, plus réparable… toujours pas au Canada

Deux ans après son dernier modèle, Fairphone a annoncé le lancement du Fairphone 6, un téléphone intelligent plus réparable que jamais.

Le nouveau Fairphone 6 est plus petit et plus léger de 9 % par rapport à son prédécesseur. Il est disponible à la vente en Europe. Proposé au prix de 599 € (environ 950 $), l’appareil est accessible via la boutique en ligne de l’entreprise et d’autres détaillants européens en trois couleurs: noir, vert et blanc.

Ce nouveau modèle se distingue par une modularité accrue. Il introduit des accessoires interchangeables qui se fixent au dos de l’appareil. En retirant simplement deux vis, la partie inférieure du panneau arrière peut être remplacée par des modules optionnels, comme un porte-cartes ou une boucle pour le doigt, améliorant ainsi la fonctionnalité du téléphone.

Réparabilité fondamentale

L’idée derrière le Fairphone 6 est de permettre aux utilisateurs d’étendre les capacités de leur appareil, bien que l’utilité réelle de cette fonction dépende du nombre d’accessoires que Fairphone rendra disponibles.

Le Fairphone 6 conserve la conception modulaire de ses prédécesseurs, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à 12 composants différents, incluant l’écran, le port USB et la batterie, et de les remplacer à l’aide d’un seul tournevis standard.

Cette conception a pour contrepartie une cote de résistance à la poussière et à l’eau limitée à IP55, ce qui signifie que le téléphone peut résister aux éclaboussures mais pas à une immersion complète.

Pour prolonger la durée de vie de l’appareil, Fairphone offre une garantie de cinq ans et promet huit ans de support logiciel, soit jusqu’en 2033.

Performance moyenne

Sur le plan technique, le Fairphone 6 est équipé d’un processeur mobile Snapdragon 7s Gen 3, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 2 To avec une carte SDXC.

Son écran OLED de 6,31 pouces est légèrement plus petit que celui du Fairphone 5, mais son taux de rafraîchissement a été amélioré, passant de 90 Hz à 120 Hz. La batterie, d’une capacité de 4 415 mAh, est plus grande que celle du modèle précédent et peut être remplacée facilement en retirant sept vis.

Côté photographie, le téléphone dispose d’une caméra principale de 50 Mpx et d’une caméra ultra grand-angle de 13 Mpx à l’arrière, ainsi que d’une caméra frontale de 32 Mpx. Il s’agit d’une régression par rapport au Fairphone 5, qui utilisait des capteurs de 50 Mpx pour ses trois caméras.

Une nouveauté logicielle notable est l’introduction des « Fairphone Moments ». Cette fonction, activée par un interrupteur physique sur le côté du téléphone, permet de basculer entre une expérience de téléphone intelligent complète et une interface minimaliste.

L’objectif est de proposer un usage plus conscient de la technologie en réduisant les distractions pour aider les utilisateurs à se concentrer.

Pour le marché américain, le Fairphone 6 sera disponible exclusivement via le site Murena, avec des livraisons prévues pour août. Cette version n’utilisera pas la version standard d’Android, mais plutôt /e/OS, un système d’exploitation axé sur la confidentialité et dépourvu des services Google.