Android 16 QPR1: déjà la bêta, et déjà les éloges

Google vient de rendre publique la première bêta d’Android 16, appelée Android 16 QPR1, et les critiques sont unanimes : c’est bon!

Android 16 QPR1 (pour Quarterly Platform Release) offre aux utilisateurs des téléphones Pixel de Google un aperçu alléchant de ce qui s’en vient sur Android… et sur Pixel.

Cette mise à jour marque un tournant majeur avec l’introduction de «Material 3 Expressive», une refonte visuelle audacieuse qui promet de redéfinir l’expérience utilisateur sur Android.

Android 16 QPR1 Beta 1 impose rapidement cette nouvelle identité. Ses paramètres rapides en témoignent. L’écran d’applications récentes aussi. Il ajoute une profondeur et une sensation de modernité.

Les paramètres rapides bénéficient de boutons à clic unique pour l’Internet et le Bluetooth, simplifiant l’accès à ces fonctions essentielles. L’icône de la batterie adopte un format horizontal et affiche désormais le pourcentage à l’intérieur, une modification longtemps attendue par de nombreux utilisateurs.

L’écran de verrouillage n’est pas en reste, avec une nouvelle présentation en grille pour les raccourcis et des options de personnalisation de l’horloge élargies. Google a repensé l’application « Fond d’écran et style », offrant de nouvelles possibilités, y compris l’ajout d’effets météorologiques animés à n’importe quel fond d’écran. L’expérience utilisateur est également enrichie par un retour haptique plus présent et affiné, renforçant l’interaction avec l’appareil.

Les polices de caractères se font plus audacieuses, les icônes gagnent en taille et en expressivité, et de nouvelles animations fluides accompagnent désormais des actions courantes comme la fermeture d’applications ou la navigation dans le menu multitâche.

Android 16 est une transformation bienvenue qui touche l’ensemble du système, des notifications repensées à un écran de verrouillage plus personnalisable, en passant par des curseurs de volume redessinés et un menu Paramètres qui gagne en clarté grâce à l’ajout d’icônes colorées.

Des testeurs heureux

La première impression est positive. Il faut saluer le vent de fraîcheur apporté par Material 3 Expressive. Son interface moderne, ses animations plus fluides et sa réactivité accrue sont soulignés. La stabilité générale de cette bêta la rend utilisable au quotidien pour les plus aventureux.

Comme toute bêta, Android 16 QPR1 n’est pas exempte de quelques bogues. Certaines applications n’apparaissent pas sur l’écran d’accueil, bien qu’elles restent accessibles via le tiroir d’applications. Sur le plan esthétique, la nouvelle police de caractères ne plaît pas à tous et est jugée peu professionnelle par certains. D’autres expriment leur mécontentement face au nouveau design des icônes de la barre d’état.

Quelques utilisateurs rapportent également des chutes occasionnelles de la fréquence d’images et estiment que le panneau des paramètres rapides peut paraître surchargé avec ses icônes plus imposantes.

Android 16 QPR1 Beta 1 demeure une mise à jour significative, et présage d’une refonte esthétique profonde et une expérience utilisateur plus immersive.

Les prochaines bêtas en route vers la version finale vont continuer d’apporter des changements au système qui commençaient à se faire attendre. Google a décidé de donner un nouveau souffle à Android, et c’est tant mieux.