Android 16 : la confidentialité et la santé au premier plan

Le premier aperçu pour les développeurs d’Android 16 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité conçues pour améliorer la protection des utilisateurs et le contrôle des données personnelles.

Cette version s’appuie sur les bases de sécurité établies dans la mise en œuvre du passkey d’Android 15. Elle représente une avancée significative dans la stratégie de sécurité mobile de Google.

La dernière version comprend des mises à jour importantes du bac à sable de confidentialité (Privacy Sandbox) et met en œuvre des capacités améliorées de cryptage des données et de traitement des informations sensibles. Ce développement fait suite aux efforts continus de Google pour renforcer la sécurité de l’authentification biométrique sur Android, avec des garanties améliorées pour la protection des données des utilisateurs et les technologies de publicité préservant la confidentialité.

Un ajout notable est la fonction de sélection de photos, qui permet aux utilisateurs de partager du contenu multimédia sans accorder aux applications un accès complet au stockage de l’appareil.

De nouveaux API simplifient l’intégration des développeurs, en relevant les défis d’adoption précédents et en rationalisant le processus de partage multimédia. Cette fonctionnalité étend le modèle d’autorisations granulaires introduit pour la première fois dans Android 11. Elle offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs fichiers.

Vers un dossier santé

L’application Health Connect bénéficie d’améliorations substantielles dans Android 16 DP1. Elle prend en charge la lecture et l’écriture des dossiers médicaux au format FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Cette fonctionnalité permet un partage transparent des données de santé entre les applications et les appareils, avec le consentement explicite de l’utilisateur requis pour l’accès aux données.

Les mesures de sécurité améliorées s’appuient sur le cadre existant de Google pour la protection des données de santé, garantissant que les informations médicales sensibles restent protégées grâce à des protocoles de cryptage avancés.

Autorisations

L’historique de sécurité et des autorisations permet aux utilisateurs de consulter les autorisations des applications et les activités de sécurité sur une période de sept jours. Le tableau de bord de la confidentialité a été étendu pour afficher les données d’une semaine, accessibles via le menu à trois points dans le coin supérieur droit de l’interface.

Cette amélioration offre aux utilisateurs une plus grande transparence sur la manière dont leurs données sont consultées et utilisées par les applications.

Android 16 met également en place une fonctionnalité pour calmer les notifications (Notification Cooldown), conçue pour gérer la fréquence des notifications et réduire les alertes. Elle baisse le volume lorsque plusieurs notifications arrivent en succession rapide. Les utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité via le menu Paramètres > Notifications.

Ce développement répond aux préoccupations de longue date concernant la surcharge de notifications tout en maintenant les fonctionnalités essentielles sur lesquelles les utilisateurs d’Android comptent pour les communications importantes.

Google veut mieux protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs avec Android 16. La confidentialité, les données médicales et les mesures de sécurité améliorées offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles et une plus grande transparence sur la manière dont les applications accèdent à ces données et les utilisent.

À mesure que la technologie évolue, les plateformes comme Android doivent prioriser toujours plus la protection de la vie privée des utilisateurs et fournir des garanties solides pour protéger les informations sensibles. Android 16 est une étape prometteuse dans cette direction, et il sera intéressant de voir comment ces fonctionnalités évoluent au fur et à à mesure que la plateforme se développe.