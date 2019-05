Malgré le Galaxy S10, les chiffres de Samsung dégringolent

Dans un récent communiqué publié sur son site web officiel, Samsung confirme que le Galaxy S10 est un véritable succès. Samsung Electronics en a également profité pour publier les résultats de ce premier trimestre 2019 et les chiffres parlent d’eux-mêmes. De janvier à mars, Samsung a réalisé un chiffre d’affaires de 60 milliards $ CA, pour 6 milliards de profit.

Un résultat qui n’a pas de quoi faire rougir le fabricant coréen, mais comparé aux chiffres de l’année dernière, Samsung semble traverser une vraie tempête. En effet, à la même période, l’année dernière, le profit réalisé était de 18 milliards $ CA.

« La demande globale du marché des smartphones a diminué »

De janvier à mars, Samsung voit ses bénéfices baisser de 60 %, par rapport aux chiffres de l’année dernière, sur la même période. Mais le véritable problème réside dans le fait que les rivaux chinois de Samsung se font une place de plus en plus importante sur le marché, surtout avec le segment milieu et entrée de gamme.

Ces résultats viennent également de la faible demande en matière de composants (comme les puces mémoires DRAM ou encore les écrans OLED). Samsung ne tarde pas également à généraliser le cas en affirmant que « la demande globale du marché des smartphones a diminué ». Rappelons que ses principaux rivaux, dont Apple, ont eux aussi enregistré des résultats désastreux pour ce premier trimestre 2019.

La première place pour Huawei

Samsung a l’intention d’augmenter les ventes de ses smartphones en comptant sur le succès des Galaxy S10 et des Galaxy Note 10, qui débarquera sur le marché dans peu de temps. Un rayon de soleil : selon les derniers chiffres d’IDC et de Strategy Analytics, Samsung garde encore 20 % des parts du marché du smartphone. On attend les offensives de Huawei, à commencer par le P30.

