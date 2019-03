Samsung S10: le meilleur smartphone Galaxy

Le petit dernier de Samsung sort très bientôt et vous voudrez peut-être changer votre smartphone actuel!

Samsung a fait une grande annonce le 20 février dernier. Lors de sa conférence Unpacked à San Francisco, le géant coréen a présenté son tant attendu Galaxy S10. Pour l’occasion, pas moins de 3 modèles ont été présentés: le S10E qui est la version la plus modeste, le S10 classique et le S10 Plus, lequel se décline également en une version céramique, plus sophistiquée.

De notre côté, nous n’avons pas encore eu le plaisir de tester le nouveau smartphone, mais la presse spécialisée américaine, oui. D’après leurs premiers retours, le Samsung Galaxy S10 se montre très convaincant, bien qu’il y ait quelques petits défauts que nous aurons l’occasion d’évoquer plus bas.

Galaxy S10: que disent les tests américains?

De manière globale, le Galaxy S10 et ses variantes ont convaincu les journalistes américains. Les tests lui ont permis d’obtenir une note d’au moins 8.5/10 ou 4.5/5. Les points positifs sont en effet nombreux chez le nouveau flagship de Samsung. Pour CNET, «Le Galaxy S10 Plus dispose d’un écran AMOLED phénoménal, d’une autonomie de batterie phénoménale et d’une foule d’outils de prise de vue utiles pour la photographie. L’option pour charger sans fil un autre appareil est pratique et fonctionne vraiment.»

Le site américain regrette néanmoins le fait que «Les prises de vue Nuit et en basse lumière du Galaxy S10 Plus ne sont pas aussi claires et nettes que les modes nuit dédiés du Pixel 3 et du Huawei Mate 20 Pro. Le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran n’est pas toujours rapide ou précis. Par contre, les erreurs tactiles sur l’affichage bord à bord courbé ne sont qu’une gêne mineure.» C’est un avis qu’il partage avec GSMArena, lequel a donné une note de 4.5/5 au S10, mais qui déplore une «expérience frustrante du lecteur d’empreintes digitales (à améliorer par une mise à jour). Les selfies à faible luminosité sont moches. Nous aimerions que la caméra ultra-large soit autofocus. Le mode nuit n’est pas aussi bon que les modes nuit des Pixel ou des Huawei.»

Les remarques sont presque les mêmes pour toute la presse spécialisée américaine. Le site high tech TechRadar affiche en revanche un penchant particulier pour la version Plus du nouveau smartphone. Après ses tests, le site affirme que «Le Galaxy S10 Plus est le nouveau smartphone « très complet » de Samsung en 2019, il réussit à modifier la similitude des dernières générations de smartphones Samsung Galaxy S. Son écran de 6,4 pouces est si grand qu’il déplace la caméra avant, tandis que sa caméra arrière à triple objectif peut prendre des photos ultra larges. Et bien que vous ne puissiez pas le voir, le capteur d’empreintes digitales à l’écran est une fonction pratique, tandis que le PowerShare sans fil est un avantage pour vos amis dont la batterie est vide. Il a beaucoup de fonctionnalités astucieuses – mais Samsung demande également beaucoup trop d’argent.»

Bref, les résultats des tests que nous allons effectuer de notre côté ne devraient pas être très différents de ceux déjà mentionnés plus haut, mais nous aimerions apprécier chaque aspect nous-mêmes et vous les livrer dans des articles plus détaillés.

Quid de la résistance et de la durabilité?

Maintenant que nous avons vu les notes globales du Samsung Galaxy S10, nous allons désormais nous intéresser aux tests plus spécifiques et souvent peu conventionnels et pour cela, qui de mieux que Jerry Rig Everything pour nous livrer ses avis d’expert sur la résistance et la durabilité du nouveau porte-étendard de la firme de Séoul?

Sans aucune surprise, il ne se plie pas à mains nues et ne risque pas non plus de se casser facilement. Un excellent choix donc pour tous ceux qui ont tendance à mettre leur smartphone à rude épreuve.

En effet, quelques jours seulement après le lancement du Galaxy S10, l’expert a déjà eu le plaisir de tester le nouvel arrivant. Ici encore, le téléphone se montre très résistant. Il réussit avec succès les tests réalisés par Zack Nelson, bien qu’il y ait quelques petits défauts, mais pas très graves. Si vous désirez voir le test en détail, vous pouvez regarder la vidéo à cette adresse.

Comme d’habitude, Jerry Rig Everything a commencé par le scratch test. Il consiste à tester la résistance de l’écran AMOLED qui équipe le Galaxy S10. Tel que nous pouvons voir sur la vidéo, le film protecteur est assez fragile et s’abîme facilement. À noter qu’il s’agit d’un film protecteur spécial ajouté par Samsung lui-même; il faudra donc faire attention à ne pas l’abîmer parce que si jamais il se brise, il faudra le remplacer par un modèle original (19.95 euros) puisqu’un film protecteur non officiel pourrait entraver le bon fonctionnement du capteur d’empreintes digitales ultrasonique. Sinon, pour le reste, le Samsung Galaxy S10 s’en sort indemne. Son écran AMOLED Infinity-O est très résistant et le verre Corning Gorilla Glass 6 fait très bien son travail. Par ailleurs, un autre détail intéressant qu’il convient de mentionner dans ce test est la résistance exceptionnelle du capteur d’empreintes digitales ultrasonique cité plus haut. Les différents coups et chocs n’ont eu aucun effet sur ses performances et son efficacité.

Après ces premiers tests, Jerry Rig Everything est passé aux traditionnels bend test et burn test. Nous n’avons pas encore les détails, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau Galaxy S10 de Samsung est solide. Très solide, même. Sans aucune surprise, il ne se plie pas à mains nues et ne risque pas non plus de se casser facilement. Un excellent choix donc pour tous ceux qui ont tendance à mettre leur smartphone à rude épreuve.

Galaxy S10: des ventes spectaculaires en Chine

Le Galaxy S10 est un excellent smartphone et les tests faits jusqu’ici en font très bien preuve. Il n’est ainsi pas étonnant que l’appareil explose les ventes et cela se fait déjà remarquer en Chine. Les précommandes sont ouvertes dans le pays depuis quelques jours et les premières tendances s’annoncent assez prometteuses pour le nouveau fleuron de Samsung. Le téléphone aurait en effet trouvé son public sur le marché chinois et c’est le célèbre leaker Ice Universe qui nous fait part de cette information.

Le leaker n’a pas livré de détails concernant les chiffres de vente (ou plutôt des précommandes). Il se contente tout simplement de dire que les Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus se vendent bien plus vite que les S9 et S9 Plus de l’année dernière. Voici comment il résume la situation sur son compte Twitter:

«S10/S10+ 2 heures de précommandes = S9/S9+ 24 heures de précommandes x 2».

En des termes plus simples, les nouveaux S10 et S10+ se vendent deux fois plus en deux heures que les S9 et S9+ en 24 heures. Bien évidemment, tout cela n’est pas encore confirmé et on n’est pas en mesure de vérifier la véracité de cette information en ce moment. Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle qui devrait faire grand plaisir à Samsung. Le géant coréen n’a pas toujours su s’imposer sur le marché chinois et voilà qu’avec son dernier flagship, il trouver le chemin du succès.

Samsung a aussi su se distinguer de la concurrence: écran Dynamic AMOLED Infinity-O, triple capteur photo à l’arrière, nouveau SoC Exynos 9820, 6 à 12 Go de RAM et 128 Go à 1 To d’espace de stockage interne, capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran, nouvelle interface One UI couplée avec Android 9.0 Pie… Les nouveau-nés ont absolument tout pour plaire.

Pour rappel, les nouveaux Galaxy S10 sont tous des smartphones haut de gamme très séduisants. Ils se démarquent de leur prédécesseur par leur design innovant et aussi leur fiche technique remise au goût du jour. Par la même occasion, Samsung a aussi su se distinguer de la concurrence: écran Dynamic AMOLED Infinity-O, triple capteur photo à l’arrière, nouveau SoC Exynos 9820, 6 à 12 Go de RAM et 128 Go à 1 To d’espace de stockage interne, capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran, nouvelle interface One UI couplée avec Android 9.0 Pie… Les nouveau-nés ont absolument tout pour plaire.

Reste maintenant à savoir ce que prépare la concurrence, et plus particulièrement Huawei qui se montre de plus en plus performant et dangereux pour la firme coréenne. Le géant chinois va lever le voile sur ses nouveaux P30 et P30 Pro le 26 mars prochain à Paris et on s’attend bien entendu à du lourd.

Bref, nous allons résumer le tout avec la conclusion faite par le média américain The Verge après son test du flagship:

«[Le Galaxy S10 est] le fleuron de 2019 des smartphones Android et il fournit la meilleure alternative à l’iPhone. C’est vraiment une question de préférence personnelle – êtes-vous si attaché à iOS et iMessage que vous ne partirez jamais de cet écosystème, ou êtes-vous à la recherche d’un smartphone qui propose des fonctionnalités que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir sur l’iPhone? Si vous êtes ce dernier, le S10 est là pour vous.

De même, si vous hésitez entre le S10 et un Pixel, la question est de savoir quelle importance vous attachez aux mises à jour logicielles et à la photographie de nuit. Si ces choses ne sont pas très hautes sur votre liste des priorités, le S10 est meilleur que le Pixel dans presque tous les autres aspects.

Enfin, si vous vous demandez pourquoi le S10 Plus vaut près du double du prix d’un OnePlus 6T, la différence de prix vise à améliorer l’écran, les haut-parleurs, l’étanchéité, le chargement sans fil et la qualité globale de l’appareil. C’est peut-être assez pour que ça en vaille la peine, à condition que vous vous intéressiez à tout ça.»

Autrement dit, on a bien hâte de pouvoir tester nous-mêmes le tout nouveau Samsung Galaxy S10, mais on doit avouer que pour le moment, il nous semble être LE smartphone à avoir!

