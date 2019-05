Google Pixel 3A et 3A XL : de nouvelles fuites, on vous dit tout

Nous en avions parlé il y a quelques semaines : Google prévoit l’arrivée de nouveaux smartphones, le Pixel 3A et le 3A XL. Avec l’arrivée des Google Pixel 3 et 3XL, le géant américain s’est lancé le défi de concurrencer efficacement les grands fabricants leaders du domaine du smartphone. Pour cette nouvelle génération, Google veut proposer des produits plus abordables et donc destinés à un public plus large. Et si pour le moment la date de sortie n’a pas encore été officialisée, de plus amples informations ont fuité à leur sujet.

Fuites des visuels marketing des Google Pixel 3A et 3A XL

Rien n’échappe à internet ! Le site spécialisé droid-life vient de mettre la main sur les visuels marketings des futurs Pixel 3A. Ces visuels sont destinés pour le lancement de ces appareils sur différentes campagnes publicitaires, mais également sur le site officiel du géant américain. Il n’a donc pas fallu attendre la présentation officielle de l’appareil pour le connaitre plus intimement. Et sur ces affiches, vous pouvez avoir la confirmation du fait que les Pixel 3A et 3A XL jouiront, également, du même suivi de Google avec 3 ans de mises à jour de sécurité (à compter du premier jour de sortie commerciale).

On peut également obtenir, grâce aux inscriptions sur le visuel, de plus amples informations concernant les smartphones. Notamment l’intégration de la puce Titan M. Une petite innovation qui permettra à l’utilisateur de conserver en toute sécurité toutes les données importantes de son terminal mobile, comme les accès et les abonnements au Google Play. Et pour finir, cette affiche met également en avant les fonctionnalités de Google Assistant et met en lumière la possibilité de suivre à l’écrit le message que la personne qui essaie de nous joindre sur le répondeur. Une fonctionnalité bien convoitée, mais qui ne sera disponible, pour le moment, que pour les utilisateurs vivant aux États-Unis et au Canada.

D’autres caractéristiques, dont le prix

Le site ne s’est pas limité aux informations données sur les affiches marketing. Il a également pu avoir la confirmation sur certaines caractéristiques :

Caméra de 12.2 mégapixels à l’arrière

Caméra de 8 mégapixels en façade

Stockage de 64 Go

RAM 4 GO

Écran 5,6 pouces pour le 3A et 6 pouces pour la version XL

Batterie de 3000 mAh pour le 3A et 3700 mAh pour la version XL

Pour le prix, la chaine This is Tech Today, sur Youtube, a affirmé que le 3A sera vendu à 399 dollars et la version Xl à 479 dollars.

La course aux smartphones fait plus que jamais rage !