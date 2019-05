Les développeurs de Firefox n’ont pas eu le temps de profiter du week-end. Le soir du vendredi 4 mai, un grand bug dans le navigateur a désactivé toutes les extensions (et quand on dit TOUTES, on veut réellement dire TOUTES, sans exception). À chaque fois que l’utilisateur voulait utiliser une extension, il se trouvait devant une notification l’alertant que : « le module additionnel n’a pas pu être vérifié pour leur utilisation dans Firefox ». Et le problème n’a pas seulement touché les extensions déjà installées, car il était également impossible d’en installer de nouvelles.

La version 66.0.4 pour régler le problème des extensions sur Firefox

Pour le moment, Mozilla ne s’est pas encore exprimé sur les détails techniques de ce grand bug. Mais selon les connaisseurs, il s’agit certainement d’un problème lié à la procédure de validation des extensions. Chaque extension installée sur le navigateur dispose d’une certification issue par Mozilla. Ce dernier permet à Firefox de vérifier si l’extension en question est bien intègre aux politiques d’utilisations et si elle est également bien authentique. Mais suite à ce problème, certains développeurs ont vérifié et leurs certificats n’étaient pas expirés. Le problème ne vient donc pas des extensions, mais des serveurs et systèmes internes de Mozilla.

Travaillant d’arrache-pied, les développeurs du navigateur ont réussi à trouver, rapidement, une solution pour régler le problème. Ainsi, dans la nuit du vendredi au samedi, les utilisateurs ont pu trouver une nouvelle mise à jour (le Firefox 66.0.4) avec un accès normal sur toutes les extensions (les nouvelles comme les anciennes). Si vous n’avez pas activé la mise à jour automatique, il suffit d’aller dans la section « À propos de Firefox » et lancer la mise à jour.

Le problème a également touché le navigateur Tor

Ce bug des extensions a également touché les utilisateurs Tor Browser. Ce navigateur permet à ces derniers de navigue anonymement sur internet, en désactivant l’extension No Script. Mais comme toutes les extensions étaient désactivées, ces derniers ont rencontré, bien évidemment, un problème majeur. Contrairement à la situation de Firefox, les développeurs de Tor Browser sont confrontés à de plus grandes difficultés. Pour le moment, aucune nouvelle mise à jour, mais une possibilité d’éliminer le problème de validation en allant dans « about :config » et en inversant le paramètre « xpinstall.signatures.required ».