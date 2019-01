Firefox 69: adieu Adobe Flash!

Les jours d’Adobe Flash sont comptés.

Adobe Flash vit actuellement ses derniers instants sur Firefox! Mozilla s’est enfin décidé à le bannir définitivement de son navigateur. Sur la version 69 qui devrait être proposée le 3 septembre prochain, le plugin sera donc (enfin) désactivé. Les utilisateurs qui souhaitent encore s’en servir pourront l’installer dans leur navigateur, mais, malheureusement pour eux, ce ne sera plus pour longtemps. En effet, Mozilla prévoit supprimer Flash de manière définitive début 2020.

Un retrait un peu tardif du plugin obsolète

Adobe Flash aurait dû quitter Firefox il y a déjà bien longtemps. Pour rappel, Mozilla avait mis fin à l’utilisation des plugins NPAPI (Netscape Plugin AP) en 2016. Normalement, comme il fait partie de cette catégorie, Flash aurait dû disparaître avec ceux-ci, mais le plugin bénéficie d’une popularité toujours importante, ce qui lui a permis d’échapper à cette suppression. Finalement, il va tout de même devoir nous faire ses adieux. Adobe, son éditeur, l’a déjà abandonné en 2017 en annonçant l’arrêt de tout support pour fin 2020. C’est aussi peut-être à cause de cette annonce que Mozilla a retardé l’échéance de son côté. Mais si vous êtes fan de ce plugin et que vous souhaitez toujours l’utiliser, profitez-en dès maintenant puisque le deadline définitif est fixé au début 2020 et il est peu probable que l’éditeur revienne sur sa décision.

Du côté de Google, le bannissement définitif d’Adobe Flash de son navigateur Chrome devrait également se faire d’ici fin 2020. Aucune date exacte n’a toutefois encore été donnée. Le calendrier ne devrait pas trop s’écarter de celui de Mozilla pour Firefox. Rappelons que la firme de Mountain View a abandonné les plugins NPAPI un peu plus tôt que son rival, soit en 2013. Elle a jugé la technologie obsolète et vulnérable, mais a néanmoins décidé de conserver le plugin moribond pour la même raison que Mozilla. Avec l’abandon de Flash, c’est toute une époque du Web qui tire sa révérence!

Ferez-vous partie des nostalgiques ou le retrait d’Adobe Flash sur Firefox 69 vous convient?